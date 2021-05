Σμήνος των απειλούμενων πτηνών διεκδικούν με επιμονή μια κατοικία στο Τεχατσάπι της Καλιφόρνια, «κηρύσσοντας πόλεμο» στην οικογένεια που κατοικεί εκεί.

Τουλάχιστον 15 κόνδορες «κατέλαβαν» το σπιτικό της Σίντα Μάικολς το περασμένο Σαββατοκύριακο. «Κι ακόμη δεν έχουν φύγει» λέει η κόρη της Σιάνα που καταγράφει τις κινήσεις τους σε σειρά Τweet.

Over the weekend ~15 California condors descended on my moms house and absolutely trashed her deck. They still haven’t left. It sucks but also this is unheard of, there’s only 160 of these birds flying free in the state and a flock of them decided to start a war with my mom 😭 pic.twitter.com/bZyHsN58Bk

Εκτιμάται πως ο αριθμός των σπάνιων πλέον πτηνών δεν υπέρβαίνει τους 500 στις Ηνωμένες Πολιτείες και μόλις 160 είναι οι εναπομείναντες στην Καλιφόρνια.



Η οικογένεια δεν έχει πρόβλημα με την παρουσία των πτηνών στην περιοχή, ωστόσο, όπως καταγράφουν στις φωτογραφίες τους, οι κόνδορες ρίχνουν κάτω γλάστρες, κουτσουλάνε παντού και ξύνουν πόρτες και τοίχους.

Just got off the phone with mom. So, tho those that know her will all agree she is one of the strongest women ever. But I’m even more in awe knowing that my tiny little mom was staring down a bunch of birds half her size from less than 10 ft away trying to shoo them away