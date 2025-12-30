Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν με φόντο την ακρίβεια και το νόμισμα

Οι κινητοποιήσεις που ξέσπασαν στο Ιράν λόγω της ακρίβειας και της κατάρρευσης του εθνικού νομίσματος επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας, καθώς οι διαμαρτυρίες και οι απεργίες συνεχίστηκαν για τρίτη ημέρα.

Η αρχή έγινε την Κυριακή στην Τεχεράνη, όταν έμποροι στο Μεγάλο Παζάρι κατέβασαν ρολά, μετά τη νέα ιστορική πτώση του ριάλ έναντι του δολαρίου στη μαύρη αγορά.

Η αρχή έγινε την Κυριακή στην Τεχεράνη, όταν έμποροι στο Μεγάλο Παζάρι κατέβασαν ρολά, μετά τη νέα βουτιά του ριάλ έναντι του δολαρίου στην ανεπίσημη αγορά συναλλάγματος. Πρόκειται για την ισοτιμία που διαμορφώνεται εκτός του επίσημου συστήματος και λειτουργεί ως «βαρόμετρο» για το πού αποτιμάται στην πράξη το νόμισμα, καθώς χρησιμοποιείται ευρέως στις εμπορικές συναλλαγές και στην τιμολόγηση εισαγόμενων προϊόντων.

Από εκεί και πέρα, οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε πόλεις όπως το Καράτζ, η Χαμαντάν, το Κεσμ, το Μαλαρντ, το Ισφαχάν, το Κερμανσάχ, το Σιράζ και η Γιαζντ. Σε βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC Persian καταγράφονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και χρήση δακρυγόνων από τις δυνάμεις ασφαλείας για τη διάλυσή τους.

Ιράν: Η κυβέρνηση δήλωσε ότι «αναγνωρίζει τις διαμαρτυρίες»

Η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «αναγνωρίζει τις διαμαρτυρίες» και ότι προτίθεται να ακούσει τα αιτήματα των πολιτών «με υπομονή», ακόμη κι αν εκφράζονται με σκληρό τόνο. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν έγραψε αργά τη Δευτέρα ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να ξεκινήσει συνομιλίες με «εκπροσώπους» των διαδηλωτών, ώστε να εξεταστούν μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πεζεσκιαν αποδέχθηκε την παραίτηση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Μοχαμάντρεζα Φαρζίν, και όρισε στη θέση του τον πρώην υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αμπντολνασέρ Χεμματί.

معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) December 29, 2025

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και φοιτητές, με συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ακούστηκαν επίσης συνθήματα υπέρ του γιου του τελευταίου Σάχη, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, που ανατράπηκε με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Ο Ρεζά Παχλαβί, που ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε μέσω ανάρτησης ότι στηρίζει τους διαδηλωτές, υποστηρίζοντας πως η οικονομική κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται όσο παραμένει στην εξουσία το σημερινό καθεστώς.

Ιράν: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε στήριξη στους διαδηλωτές

Στήριξη στις κινητοποιήσεις εξέφρασε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω του περσόφωνου λογαριασμού του, κάνοντας λόγο για «θάρρος» όσων διαδηλώνουν και για χρόνια κακοδιαχείρισης που έχουν οδηγήσει τη χώρα σε οικονομικό αδιέξοδο.

Το Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο και της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Φλόριντα. Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ απέφυγε να τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, αναφέρθηκε όμως στη βαριά οικονομική κατάσταση της χώρας και στη δυσαρέσκεια των πολιτών. Δεν απέκλεισε, επίσης, τη στήριξη νέων ισραηλινών πληγμάτων, αν η Τεχεράνη προχωρήσει σε ανασυγκρότηση των πυραυλικών ή πυρηνικών της προγραμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, με την Τεχεράνη να επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα. Ο πρόεδρος Πεζεσκιαν προειδοποίησε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε νέα «επιθετική ενέργεια» θα αντιμετωπιστεί με «σκληρή και επώδυνη απάντηση».

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το Ισραήλ επιδίωκε την πρόκληση μαζικών διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Ήθελαν να σπείρουν αναταραχή στους δρόμους, αλλά ο κόσμος δεν παρασύρθηκε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά τον Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από BBC

