Ιράν: Εκατοντάδες επιφανείς γυναίκες ζητούν να μην εκτελεστεί η ακτιβίστρια Ζαχρά Ταμπαρί

Περισσότερες από 400 γυναίκες, πολιτικοί, Νομπελίστριες και ηγέτιδες στον τομέα τους απ’ όλον τον κόσμο, κάλεσαν σήμερα το Ιράν να αποφυλακίσει αμέσως τη μηχανικό και ακτιβίστρια Ζαχρά Ταμπαρί, φοβούμενες ότι επίκειται η εκτέλεσή της.

Η Ταμπαρί, 67 ετών, καταδικάστηκε σε θάνατο τον περασμένο Οκτώβριο έπειτα από μια «παρωδία δίκης, διάρκειας δέκα λεπτών, μέσω βιντεοκλήσης και χωρίς την παρουσία του δικηγόρου της» αναφέρουν στο κείμενό τους.

Κινδυνεύει να εκτελεστεί «επειδή ύψωσε ένα πανό» με το σύνθημα «Γυναίκα, Αντίσταση, Ελευθερία», παραφθορά του συνθήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» που κυριάρχησε στις διαδηλώσεις του 2022.

Αίτημα κατά της εκτέλεσης της ακτιβίστριας Ζαχρά Ταμπαρί

Το αίτημα συντάχθηκε από τη λονδρέζικη ένωση οικογενειών θυμάτων «Δικαιοσύνη για τα θύματα της σφαγής του 1988 στο Ιράν». Το υπογράφουν οι πρώην πρόεδροι της Ελβετίας και του Ισημερινού, πρώην πρωθυπουργοί της Φινλανδίας, του Περού, της Πολωνίας, της Ουκρανίας και δεκάδες άλλες γυναίκες.

«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση της Ζαχρά και καλούμε τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου να σταθούν στο πλευρό των Ιρανών γυναικών, στον αγώνα τους για δημοκρατία, ισότητα και ελευθερία» αναφέρεται στην έκκληση, που την υπογράφουν επίσης βουλεύτριες, δικαστές και πρέσβειρες, καθώς και πολλές άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως η Γαλλίδα φιλόσοφος Ελιζαμπέτ Μπαντιντέρ.

Τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν δεν έχουν κάνει καμία αναφορά στην περίπτωση της Ταμπαρί, ούτε επιβεβαίωσαν την καταδίκη της σε θάνατο. Μια ομάδα οκτώ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ επιβεβαίωσε όμως την καταδίκη, με αφορμή το πανό και ένα ηχογραφημένο μήνυμα που δεν δημοσιοποιήθηκε. Οι εμπειρογνώμονες, που δεν μιλούν εξ ονόματος του Οργανισμού αλλά εργάζονται κατ’ εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισαν ότι το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που έχει επικυρωθεί από την Τεχεράνη, ορίζει ότι η θανατική ποινή επιβάλλεται μόνο «στα σοβαρότερα εγκλήματα».

Στην υπόθεση αυτή «δεν υπάρχει καμία εκ προθέσεως δολοφονία» ενώ παράλληλα διαπιστώνονται και «πολλές παρατυπίες στη διαδικασία», πρόσθεσαν, προειδοποιώντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η θανάτωση της Ταμπαρί θα συνιστούσε «εξωδικαστική εκτέλεση».

Στην επιστολή τους οι 400 γυναίκες υπενθυμίζουν και καταγγέλλουν τον τρόμο που βιώνουν εδώ και δεκαετίες οι Ιρανές. Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHR) που εδρεύει στη Νορβηγία, μόνο φέτος έχουν εκτελεστεί στο Ιράν περισσότερες από 40 γυναίκες.

Η Ταμπαρί κατηγορείται επίσης για συνεργασία με την αντιπολιτευόμενη οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού (ΜΕΚ) που είναι εκτός νόμου στο Ιράν. Η ΜΕΚ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Ταμπαρί είναι μία από τα 18 μέλη της που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στο Ιράν λόγω της συμμετοχής τους στην οργάνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ