Κλειστά 91 λιμάνια στο Περού λόγω γιγαντιαίων κυμάτων

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον Ισημερινό και λιμάνια έκλεισαν σε όλη την επικράτεια του Περού, καθώς τεράστια κύματα ύψους έως και 13 μέτρων έπληξαν την περιοχή, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.

Πολλές παραλίες κατά μήκος του κεντρικού και βόρειου τμήματος της ακτογραμμής του Περού έκλεισαν για να αποτραπεί ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τα κύματα εκεί έφτασαν σε προβλήτες σπιτιών και δημόσιες πλατείες, αναγκάζοντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε υψηλότερα σημεία, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ένα βίντεο που προκαλεί δέος, δεκάδες σταθμευμένα πλεούμενα φαίνονται να παρασύρονται ολοσχερώς από τα κύματα.

Στον γειτονικό Ισημερινό, η Εθνική Γραμματεία Διαχείρισης Κινδύνων δήλωσε ότι μία σορός ανασύρθηκε στην παράκτια πόλη Μάντα.

«Η πυροσβεστική υπηρεσία της Μάντα ανέφερε ότι, στις 6:00 π.μ., το σώμα ενός αγνοούμενου βρέθηκε άψυχο στην περιφέρεια Barbasquillo», ανακοίνωσε η υπηρεσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🌈🌍👉On (28.12.2024), A Phenomenon known as 'Maretazo' Wreaks Havoc on the Northern Coast of Peru. These are Strong Waves Combined with the So-called Sisigian Tide (Occurring on Days of New & Full Moons). Waves Several Meters High have Affected Beaches in a Number of Coasta. pic.twitter.com/p6M411J88W — 🦅Global Climate Crises🦅 (@champion777_) December 29, 2024

Παράλληλα, το Περού έκλεισε 91 από τα 121 λιμάνια του μέχρι τη 1η Ιανουαρίου, έγραψε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δήμος Κάλιο, κοντά στην πρωτεύουσα Λίμα όπου βρίσκεται το κύριο λιμάνι της χώρας, έκλεισε πολλές παραλίες και απαγόρευσε σε τουριστικά και αλιευτικά σκάφη να επιχειρήσουν να βγουν στα ανοιχτά.

Massive waves up to 4 meters high are pummelling parts of South America. One person has died in #Ecuador. #Peru closed three-quarters of its ports on Saturday. A Peruvian navy captain said the waves are being generated thousands of kms away, by a persistent wind on the ocean. pic.twitter.com/HIZW6hgPCL — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) December 29, 2024

«Αυτά τα κύματα δημιουργούνται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το Περού, στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ενρίκε Βαρέα στον τηλεοπτικό σταθμό Channel N.

Powerful tsunami hits northern coast of Peru.



Waves reaching six meters devastated the beaches of Mancora, Lobitos, Elnur, and Cabo Blanco, causing serious damage. pic.twitter.com/bkWG4UMfIl — AppleSeed (@AppleSeedTX) December 29, 2024

«Είναι κύματα που δημιουργούνται από έναν επίμονο άνεμο στην επιφάνεια του ωκεανού που πλησιάζει τις ακτές μας», είπε.

Με πληροφορίες από ABC News

