Κλαρκ Όλοφσον: Πέθανε ο ληστής που «γέννησε» το «Σύνδρομο της Στοκχόλμης»

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο Κλαρκ Όλοφσον, ο διαβόητος Σουηδός ληστής που το 1973 κράτησε ομήρους τέσσερις ανθρώπους σε τράπεζα της Στοκχόλμης, σε μια υπόθεση που γέννησε τον όρο «Σύνδρομο της Στοκχόλμης».

Η οικογένειά του ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατό του, έπειτα από μακρά ασθένεια, σε νοσοκομείο της Σουηδίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Dagens ETC.

Ο Όλοφσον είχε πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Clark» του Netflix, που βασίστηκε στη θυελλώδη ζωή του. Είχε καταδικαστεί επανειλημμένα για σοβαρά εγκλήματα, όπως ένοπλες ληστείες, απόπειρα δολοφονίας, διακίνηση ναρκωτικών και βίαιες επιθέσεις, περνώντας πάνω από τον μισό του βίο στη φυλακή.

Netflix's new biopic series #Clark is directed by Jonas Åkerlund and stars Bill Skarsgård as Swedish criminal Clark Olofsson - the man behind the expression 'Stockholm Syndrome.' pic.twitter.com/i66zrFudZI