Κίνα: Τουρίστες παρασύρθηκαν εκεί που «σκάει» το μεγαλύτερο παλιρροϊκό κύμα στον κόσμο

Σε θέαμα για τουρίστες έχει μετατραπεί το σημείο με μεγαλύτερο παλιρροϊκό κύμα στον κόσμο.

Αυτό το διάστημα είναι περίοδος διακοπών στην Κίνα και πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να επισκεφθούν από κοντά το μεγαλύτερο παλιρροϊκό κύμα στον κόσμο. Ο ποταμός Qiantang της ανατολικής Κίνας, που συχνά αναφέρεται ως «ασημένιος δράκος», προσελκύει σημαντικό αριθμό τουριστών κάθε χρόνο λόγω της ανακήρυξής του ως το σημείο με το μεγαλύτερο παλιρροϊκό κύμα στον κόσμο.

Την 1η Οκτωβρίου, ένα τέτοιο παλιρροϊκό κύμα στον Qiantang, ξεπέρασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν πολυάριθμοι τουρίστες.

Ήδη η Κίνα βρίσκεται στην τρίτη ημέρα των οκταήμερων διακοπών για το «Φεστιβάλ στα Μέσα του Φθινοπώρου», αλλά και για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Κίνας. Συνολικά περισσότερα από 20 εκατομμύρια επιβατικά ταξίδια καταγράφηκαν στην Κίνα την Παρασκευή, ενώ περισσότερα από 17 εκατομμύρια ταξίδια έγιναν το Σάββατο, κατά τις δύο πρώτες ημέρες της περιόδου των φετινών φθινοπωρινών διακοπών, οι οποίες, θα συνεχιστούν μέχρι την 6η Οκτωβρίου.

Watch out! The surging tidal waves of the Qiantang River toppled part of the riverside fence, knocking down some eager spectators. pic.twitter.com/8DlAYOshAQ

#Watch📸:Eastern China's Qiantang River, often referred to as the "Silver Dragon," attracts a significant number of tourists each year due to its distinction as the world's largest tidal wave.#earthquake#iPhone14onFlipkartpic.twitter.com/eNcSO66uxI