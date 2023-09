Κύματα 9,5 μέτρων στη Νότια Αφρική- Δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες

Μεγάλα κύματα «σκέπασαν» παράκτιες περιοχές της Νότιας Αφρικής το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να σκοτωθούν, πολλοί να τραυματιστούν, ενώ προκλήθηκαν και αρκετές καταστροφές.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Associated Press, τα πρωτοφανή κύματα που έπληξαν το 50% της ακτογραμμής στη Νότια Αφρική, έφτασαν σε ύψος μέχρι και τα 9,5 μέτρα, ενώ προκλήθηκαν από το φαινόμενο «spring tide».

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Αφρικής, τα τεράστια κύματα που έπληξαν τις παραλίες της χώρας κατέστρεψαν πολλά παραθαλάσσια κτίρια, ενώ αρκετά αυτοκίνητα που στάθμευαν σε πάρκινγκ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Ανάμεσα στα θύματα είναι μια 93χρονη γυναίκα, που έχασε τη ζωή της όταν μεγάλο κύμα χτύπησε σε πάρκινγκ στην ανατολική ακτή της χώρας. Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε σοβαρά όταν την παρέσυραν τα νερά, και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα πρωτοφανή κύματα που έπληξαν τις ακτές της Νότιας Αφρικής, προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα καθώς παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ πλημμύρισαν πολλοί δρόμοι και κτίρια.

