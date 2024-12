Δείτε τον ιστορικό διαστημικό περίπατο Κινέζων κοσμοναυτών

Νέο βίντεο από το διάστημα έγινε viral στα social media, αυτή τη φορά από Κινέζους αστροναύτες.

«Παρακολουθήστε τους Κινέζους αστροναύτες να πραγματοποιούν ιστορικό διαστημικό περίπατο» γράφει το CNN στην περιγραφή του βίντεο που δημοσίευσε, προτρέποντας τους αναγνώστες του να δουν το κλιπ, από τη Shenzhou 19.

Οι αστροναύτες της Shenzhou-19 πραγματοποίησαν διαστημικό περίπατο EVA στο διαστημικό σταθμό Tiangong στις 17 Δεκεμβρίου. Οι εργασίες περιλάμβαναν την εγκατάσταση προστασίας από συντρίμμια και επιθεωρήσεις.

Η Κίνα αναφέρει ότι δύο αστροναύτες της ολοκλήρωσαν διαστημικό περίπατο εννέα ωρών, αριθμός που ξεπερνά το ρεκόρ των ΗΠΑ για τον μεγαλύτερο διαστημικό περίπατο στον κόσμο που είχε επιτευχθεί το 2001, στο τελευταίο ορόσημο του φιλόδοξου διαστημικού προγράμματος της χώρας.



Shenzhou-19 astronauts conducted EVA spacewalk at Tiangong Space Station on Dec 17. Tasks included installing debris protection and inspections.