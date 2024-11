Κίνα: 100.000 φοιτητές ποδηλατούν μέσα στη νύχτα για να φάνε σούπα με ντάμπλινγκ

Μια νυχτερινή ποδηλατοδρομία που ξεκίνησε τον Ιούνιο από τέσσερις φοιτητές του Πανεπιστημίου της Ζενγκζού στην Κίνα, οι οποίοι διένυσαν 50 χιλιόμετρα για να απολαύσουν τοπικά ντάμπλινγκ με σούπα, εξελίχθηκε σε τάση που έφερε 100.000 φοιτητές στους δρόμους την Παρασκευή.

Η ασυνήθιστη κοσμοσυρροή προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος, μετέτρεψε την ιστορική πόλη Κάιφενγκ σε «ασφυκτικό» τουριστικό προορισμό και τράβηξε την προσοχή των τοπικών αρχών. Οι φοιτητές ξεκίνησαν από τα πανεπιστήμιά τους στη Ζενγκζού και διέσχισαν την επαρχία Χενάν με κοινόχρηστα ποδήλατα, διανύοντας αρκετές ώρες ως την Κάιφενγκ. «Οι άνθρωποι τραγουδούσαν και ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον, ειδικά στις ανηφόρες», είπε η φοιτήτρια Λιου Λουλού στην εφημερίδα China Daily, επισημαίνοντας πως η εμπειρία ήταν πολύ περισσότερο από μια απλή ποδηλασία.

Ωστόσο, οι υποδομές της Κάιφενγκ γρήγορα έφτασαν στα όριά τους, με τα καταλύματα, τα εστιατόρια και τους δημόσιους χώρους να γεμίζουν πέρα από τη χωρητικότητά τους. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, δεκάδες χιλιάδες ποδηλάτες φαίνονται να κατακλύζουν τη λεωφόρο Ζενγκκάι, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί μεγάφωνα καλώντας τους φοιτητές να αποχωρήσουν, με ποδήλατο ή με δωρεάν λεωφορείο.

