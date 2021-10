Σε μία εκκεντρική ενδυματολογική δημόσια εμφάνιση προέβη για μία ακόμα φορά ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, στην ομιλία του για την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος την Κυριακή επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο κοστούμι, με μαύρα σανδάλια και κάλτσες.

Μία εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκόμενων την ώρα που ο Κιμ Γιονγκ Ουν περπατούσε στο κόκκινο χαλί του μεγάρου, κατευθυνόμενος προς το βήμα, όπου, λίγα λεπτά αργότερα, πραγματοποίησε την ομιλία του.

Σύμφωνα με τον Colin Zwirko, αναλυτή και ανταποκριτή του NK News με έδρα τη Σεούλ, δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν προχώρησε σε αυτή την ενδυματολογική επιλογή. Όπως ανέφερε στο Reuters, όποιος και να είναι ο λόγος, το σίγουρο είναι ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας συνηθίζει να φοράει παπούτσια που του προσφέρουν άνεση.

And what are those?



Some kind of dress jelly sandals? pic.twitter.com/r0mgUVcub2