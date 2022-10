Κίεβο: «Ρώσοι απήγαγαν αναπληρωτή διευθυντή του πυρηνικού σταθμού της Zαπορίζια»

Ένας υποδιευθυντής του υπό ρωσική κατοχή ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια απήχθη από τις ρωσικές δυνάμεις και κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία, ανακοίνωσε σήμερα η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom.

Σε ανάρτηση στο Telegram και το Twitter, η Energoatom γνωστοποίησε ότι ο αξιωματούχος Βαλέρι Μαρτινιούκ απήχθη χθες.

ZNPP Deputy Director General for Human Resources is kidnapped and apparently being tortured by the russian military



