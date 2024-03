Κηδεία Ναβάλνι: Με το «my way» του Σινάτρα ετάφη ο Ρώσος αντικαθεστωτικός στη Μόσχα

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή το πρωί στον Ναό της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στη Μόσχα για να πουν το τελευταίο αντίο στον Αλεξέι Ναβάλνι.

Έπειτα από ένα ακόμα μίνι θρίλερ, με τη σορό του μεγαλύτερου επικριτή του προέδρου της Ρωσίας, Βλανίτμιρ Πούτιν, το σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι, μεταφέρθηκε εν τέλει, με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών στην εκκλησία για την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας.

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει το ανοιχτό φέρετρο με τη σορό του Αλεξέι Ναβάλνι.

Η γυναίκα με τα γυαλιά που κρατάει κερί δίπλα στο ανοιχτό φέρετρο είναι η μητέρα του Αλεξέι, Λιουντμίλα Ναβάλναγια.

Με μία συγκινητική ανάρτηση στο Twitter, η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι αποχαιρέτησε τον σύζυγό της.

«Λιόσα, σε ευχαριστώ για τα 26 χρόνια απόλυτης ευτυχίας. Ναι, ακόμη και τα τελευταία τρία χρόνια ευτυχίας. Για την αγάπη, που με στηρίζεις πάντα, που με έκανες να γελάω ακόμα και από τη φυλακή, για το ότι πάντα με σκεφτόσουν. Δεν ξέρω πώς να ζήσω χωρίς εσένα, αλλά θα προσπαθήσω να σε κάνω εκεί ψηλά χαρούμενη για μένα και περήφανη για μένα. Δεν ξέρω αν θα το αντέξω ή όχι, αλλά θα προσπαθήσω. Θα βρεθούμε σίγουρα μια μέρα. Έχω τόσες ανείπωτες ιστορίες για σένα, και έχω τόσα τραγούδια αποθηκευμένα για σένα στο τηλέφωνό μου, ανόητα και αστεία, γενικά, για να είμαι ειλικρινής, τρομερά τραγούδια, αλλά είναι για εμάς, και πραγματικά ήθελα να σε αφήσω να ακούσεις σε αυτούς. Και ήθελα πολύ να σε βλέπω να τους ακούς, να γελάς και μετά να με αγκαλιάζεις.

Σ'αγαπώ για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Οι συγκεντρωμένοι συγγενείς, φίλοι και απλοί υποστηρικτές του Ναβάλνι φαίνονται να κρατούν κεριά γύρω από το ανοιχτό φέρετρο, ενώ άλλοι, στον εξωτερικό χώρο του ναού, φώναζαν το όνομα «Αλεξέι, Αλεξέι», καθώς το σώμα του μεταφερόταν από τη νεκροφόρα.

Την ώρα που το φέρετρο με τη σορό του Αλεξέι Ναβάλνι κατέβαινε στον τάφο μέσα στο νεκροταφείο Μπορισόβσκογιε της Μόσχας ακουγόταν το τραγούδι «my way» του Φρανκ Σινάτρα.

