Κεντάκι: Εκτροχιάστηκε τρένο που μετέφερε θειάφι, εκκενώθηκαν περιοχές

Εκκενώθηκαν περιοχές στο Κεντάκι των ΗΠΑ έπειτα από εκτροχιασμό τρένου που μετέφερε θειάφι.

Ο εκτροχιασμός του τρένου έγινε χθες το απόγευμα κοντά στο χωριό Λίβινγκστον. Σύμφωνα με τις αρχές «τουλάχιστον 16 βαγόνια ενεπλάκησαν» στο ατύχημα. Μάλιστα, δύο από αυτά, που περιείχαν θείο σε υγρή μορφή, άνοιξαν και ένα μέρος του περιεχομένου τους χύθηκε έξω. Το αποτέλεσμα ήταν ξεσπάσει φωτιά, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών CSX.

Η ίδια εταιρεία εξήγησε πως «όταν το υγρό θείο καίγεται, εκλύει στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του θείου», μια ουσία επικίνδυνη τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Η CSX κάλεσε επίσης τους κατοίκους που «ανησυχούν για την ασφάλειά τους» να φύγουν και να βρουν προσωρινό κατάλυμα σε ξενοδοχεία, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων, αναλαμβάνοντας η ίδια τα έξοδα.

Από την πλευρά του, και ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, όπως ανακοίνωσε. «Οι τοπικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τους κατοίκους του Λίβινγκστον να εκκενώσουν τη ζώνη», πρόσθεσε.

Ο εκτροχιασμός του τρένου σημειώθηκε μια ημέρα πριν τη γιορτή των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, η οποία είναι αργία και οι οικογένειες συνηθίζουν να συγκεντρώνονται για να φάνε την παραδοσιακή γαλοπούλα.

«Πανικοβλήθηκα, αυτήν την ώρα μαγειρεύουμε, έχω τις γαλοπούλες στον φούρνο. Δεν μπορούμε να φύγουμε» είπε αργά το βράδυ της Τετάρτης μια κάτοικος της κοινότητας, η Λίντα Τοντ, μιλώντας στο τοπικό κανάλι CBS. Τελικά η ίδια κατέφυγε στο κτίριο ενός κοντινού σχολείου.

Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο εκτροχιάστηκε στο Οχάιο ένα τρένο που μετέφερε χημικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και χλωριούχο βινύλιο, μια καρκινογόνα και πολύ εύφλεκτη ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών. Λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε και των φόβων για πιθανή έκρηξη, απομακρύνθηκαν τότε από τις εστίες τους 2.000 άνθρωποι.

