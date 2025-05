Κέιτ Μίντλετον: Συγκίνησε στη νέα δημόσια εμφάνιση της για την Ημέρα της Νίκης

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, έδωσαν το παρών στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, προς τιμήν της Ημέρας της Νίκης στην Ευρώπη.

Κάθε χρόνο η 9η Μαΐου ως η Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη, καθώς σηματοδοτεί την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος των εχθροπραξιών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην ήπειρο. Έτσι, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τίμησαν την 80ή επέτειο, δίνοντας το παρών στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, σε μία τελετή αφιερωμένη στη μνήμη των πεσόντων και όσων πολέμησαν και επέζησαν από τον πόλεμο.

Μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας που παρευρέθηκαν, εκτός από τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, ήταν ο αδελφός του βασιλιά, πρίγκιπας Εδουάρδος και η σύζυγός του, Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου, η αδελφή του βασιλιά πριγκίπισσα Άννα, ο σύζυγός της, αντιναύαρχος Σερ Τίμοθι Λόρενς, ο δούκας και η δούκισσα του Γκλόστερ και ο δούκας του Κεντ.

Η Κέιτ Μίντλετον ωστόσο έκλεψε τις εντυπώσεις, πραγματοποιώντας μία ακόμη κομψή εμφάνιση, καθώς πλέον έχει επιστρέψει για τα καλά στα βασιλικά καθήκοντά της, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο χημειοθεραπειών για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

