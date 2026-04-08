ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κέιτ Μίντλετον: Πρώην βοηθός της αποκαλύπτει ποιο κομμάτι του βασιλικού της ρόλου ήταν απογοητευτικό

Μιλά πρώτη φορά για τα παρασκήνια του ρόλου της στο παλάτι, τονίζοντας ότι το έργο της δεν περιοριζόταν μόνο στην επιλογή ρούχων

The LiFO team
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ
Φωτ. αρχείου Κέιτ Μίντλετον / Getty Images
Η Νατάσα Άρτσερ, πρώην βοηθός της Κέιτ Μίντλετον, μοιράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της, όσα κρύβονταν πίσω από τον ρόλο της στο παλάτι.

Τον Ιούλιο του 2025, αποχώρησε από τα καθήκοντά της στο Κένσινγκτον μετά από 15 χρόνια αφοσιωμένης υπηρεσίας στην Κέιτ Μίντλετον.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την πριγκίπισσα, η Άρτσερ θεωρήθηκε η «εγκέφαλος» πίσω από πολλές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Κέιτ.

Ωστόσο, το έργο της δεν περιοριζόταν μόνο στην επιλογή ρούχων. Από τη διαχείριση προγραμμάτων μέχρι το να αποτελεί ένα έμπιστο πρόσωπο της, η Άρτσερ είχε πολλαπλούς ρόλους.

Ο ρόλος της βοηθού της Κέιτ Μίντλετον πίσω από τα φώτα και τα φλας

«Συχνά με αποκαλούν στυλίστρια, και αυτό είναι αρκετά απογοητευτικό», δήλωσε σε συνέντευξή της στην Telegraph.

«Ο ρόλος μου περιλάμβανε πολλά περισσότερα, δεν είμαι παραδοσιακή στυλίστρια, ασχολούμαι με τα πάντα, ακόμη και με διοικητική υποστήριξη. Νιώθω ότι είναι ένα μοναδικό ταλέντο που μπορώ να προσφέρω σε συγκεκριμένα άτομα».

Η 37χρονη ανοίγοντας το δικό της συμβουλευτικό brand, μεταφέρει την εμπειρία της από το παλάτι στους νέους της πελάτες.

«Αγαπώ να στηρίζω ανθρώπους. Υπάρχουν πολλά επίπεδα υποστήριξης, απλώς να είσαι εκεί, να προσφέρεις ηρεμία σε κάποιον», συνέχισε.

Η Άρτσερ αποκάλυψε επίσης ότι η συνεργασία της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ ήταν «μια εξαιρετική τιμή» και δηλώνει ευγνώμων για τις φιλίες και τις αναμνήσεις που απέκτησε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Tags

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΑ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Διεθνή / «Θέλω να κάνω τον εαυτό μου περιττό»: Ένας βουλευτής μάχεται για την αυτοκυβέρνηση της Γροιλανδίας

Ο νεοεκλεγμένος βουλευτής Qarsoq Høegh-Dam, φιλοδοξεί να κάνει τον ρόλο του «περιττό», μεταφέροντας σταδιακά την εξουσία από την Κοπεγχάγη στη Γροιλανδία και προωθώντας την πλήρη αυτοκυβέρνηση του νησιού
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διεθνή / Έρευνα: Σε ποια χώρα της Ευρώπης βρίσκονται οι πιο αγχωμένοι εργαζόμενοι - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, καταλήγοντας σε ένα μείγμα καλών και κακών ειδήσεων για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες της γηραιάς ηπείρου
THE LIFO TEAM
Η δημοπρασία που φέρνει το design στο πιο ακριβό του σημείο

Διεθνή / Όλα όσα κρύβει η πώληση της συλλογής Γκούντσμπουργκ, η δημοπρασία design που μπορεί να γράψει ιστορία

Καθρέφτες της Κλοντ Λαλάν, έπιπλα του Ρουλμάν και του Ζαν Ρουαγιέρ, αλλά και έργα των Ρόθκο, Πικάσο και Πωλ Κλέε, συνθέτουν μια συλλογή που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κύρος και τη δύναμη του design.
THE LIFO TEAM
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΧΑΜΕΝΕΕΙ

Διεθνή / Από το τελεσίγραφο στην εκεχειρία: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Χαμενεΐ-Τραμπ

Λίγο πριν η Μέση Ανατολή βρεθεί στο χείλος μιας καταστροφικής σύγκρουσης, μια αιφνιδιαστική διπλωματική στροφή και ένα παρασκηνιακό θρίλερ επαφών, οδήγησαν σε μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 