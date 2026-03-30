Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί αποσύρονται από τις βασιλικές υποχρεώσεις τους τον Απρίλιο

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ετοιμάζονται να περάσουν λίγο χρόνο με την οικογένειά τους τον Απρίλιο, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις βασιλικές τους υποχρεώσεις.

Μετά από μερικές γεμάτες εβδομάδες λόγω υποχρεώσεων, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποφάσισαν να αποστασιοποιηθούν λίγο από τη δημόσια ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να περιορίσουν το πρόγραμμα των βασιλικών τους καθηκόντων τις επόμενες εβδομάδες, καθώς τα τρία τους παιδιά βρίσκονται σε σχολικές διακοπές για το Πάσχα.

Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Για διακοπές με τα παιδιά τους το Πάσχα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι κάτι που συνηθίζουν όταν τα παιδιά τους έχουν σχολικές διακοπές, ώστε να μπορούν να περνούν χρόνο μαζί ως οικογένεια.

Υπάρχει μάλιστα πιθανότητα, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους όπως πέρυσι, που είχαν πάει για σκι στις Γαλλικές Άλπεις.

Παράλληλα, δεν είναι ακόμη σαφές αν η πενταμελής οικογένεια θα συμμετάσχει στην παραδοσιακή πασχαλινή εκκλησιαστική επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας.

Η απόφαση του ζευγαριού να επικεντρωθεί στην οικογένεια κατά τις σχολικές διακοπές, είναι μόνο ένα παράδειγμα του πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους διαφορετικά από τις προηγούμενες γενιές βασιλικών, αξιοποιώντας την μη αριστοκρατική ανατροφή της Κέιτ, παρά τους μελλοντικούς βασιλικούς ρόλους των παιδιών τους.

«Φαίνονται πολύ ευτυχισμένα με τη ζωή τους αυτά τα παιδιά και οφείλεται στην κανονικότητα που φέρνει η Κέιτ, καθώς έτσι μεγάλωσε η ίδια. Ο Ουίλιαμ το λατρεύει απόλυτα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο παρελθόν πηγή από το παλάτι στο PEOPLE.

