Κέιτ Μίντλετον: Ο Ουίλιαμ πλήρωσε κάποτε 200 λίρες σε δημοπρασία για ένα ραντεβού μαζί της

Η ιστορία αγάπης μεταξύ του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον πιθανώς να είχε ξεκινήσει νωρίτερα από ό,τι γνωρίζαμε ως σήμερα, με βάση -τουλάχιστον- τις αποκαλύψεις που κάνει σήμερα μια πρώην συγκάτοικος της πριγκίπισσας από το κολέγιο.

Σύμφωνα με την πρώην συγκάτοικο της Κέιτ Μίντλετον στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους, όπου ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ βγήκαν στην πραγματικότητα ραντεβού πριν από τη διάσημη επίδειξη μόδας του 2002 που θεωρείται ευρέως από καιρό ως η «σπίθα» που ξεκίνησε τον επί δεκαετίες έρωτά τους.

Η Laura Warshauer είπε στην Daily Mail ότι ο πρίγκιπας έδωσε στην πραγματικότητα 200 λίρες για να βγει ραντεβού με την Κέιτ στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δημοπρασίας - και μάλιστα όλα συνέβησαν σε ένα πάρτι με θέμα τον Χάρι Πότερ.

«Πήγαμε σε ένα πάρτι σε ένα κάστρο. Ήταν με θέμα τον Χάρι Πότερ και έκαναν μια δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό, όπου οι άνθρωποι προσέφεραν χρήματα για να κερδίσουν ένα ραντεβού», λέει τώρα η Warshauer. Εκεί ο Ουίλιαμ πήγε αποφασισμένος να δώσει 200 λίρες για να κερδίσει εκείνος το ραντεβού με την Κέιτ Μίντλετον.

Η μνήμη της Warshauer για το ραντεβού είναι θολή, αλλά θυμάται ότι η Κέιτ παρέμεινε συγκρατημένη και συγκεντρωμένη καθ' όλη τη διάρκεια. Το παντρεμένο πλέον ζευγάρι είχε «αμέσως χημεία», είπε.

#KateMiddleton's university friend shares unseen picture of royal at a flat party at St Andrews, 2005

The #PrincessofWales with American singer Laura Warshauer at a flat party on Hope Street in St Andrews when she was still a student pic.twitter.com/X8t9rp62eJ