Katy Perry: Η αστυνομία ερευνά τις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική κακοποίηση σε νυχτερινό μαγαζί

Εκπρόσωπος της Perry αρνείται τις κατηγορίες, τις οποίες δημοσίευσε η Rose στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνα και απερίσκεπτα ψέματα»

The LiFO team
Η αστυνομία ερευνά καταγγελίες ότι η Katy Perry επιτέθηκε σεξουαλικά στην Αυστραλή ηθοποιό Ruby Rose σε νυχτερινό κλαμπ της Μελβούρνης πριν από περισσότερο από μία δεκαετία - κατηγορίες που η Αμερικανίδα ποπ σταρ αρνείται κατηγορηματικά.

Η αστυνομία της πολιτείας της Βικτώριας ανέφερε την Τετάρτη σε ανακοίνωσή της:
«Ντετέκτιβ της ομάδας διερεύνησης σεξουαλικών αδικημάτων και κακοποίησης ανηλίκων (SOCIT) στη Μελβούρνη ερευνούν [καταγγελλόμενη] ιστορική σεξουαλική επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε στη Μελβούρνη το 2010. Η αστυνομία ενημερώθηκε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα σε αδειοδοτημένο κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν είναι σκόπιμο να γίνουν περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Η ανάρτηση της Ruby Rose

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Rose ισχυρίστηκε μέσω social media ότι «η Katy Perry με κακοποίησε σεξουαλικά στο νυχτερινό κλαμπ Spice Market στη Μελβούρνη. Δεν με νοιάζει τι λέει». Το σχόλιο έγινε σε ανάρτηση που αναφερόταν στην αντίδραση της Perry σε εμφάνιση του Justin Bieber στο φεστιβάλ Coachella.

Η Perry αρνήθηκε τις κατηγορίες, με εκπρόσωπό της να δηλώνει: «Οι ισχυρισμοί που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Ruby Rose για την Katy Perry δεν είναι μόνο απολύτως ψευδείς, αλλά και επικίνδυνοι, απερίσκεπτοι ψευδείς ισχυρισμοί. Η κ. Rose έχει καταγεγραμμένο ιστορικό δημοσίευσης σοβαρών κατηγοριών στα social media κατά διαφόρων ατόμων, οι οποίες έχουν επανειλημμένα διαψευστεί από τους εμπλεκόμενους».

Η Rose ανέφερε επίσης στην πλατφόρμα Threads ότι σκόπευε να καταθέσει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Σύμφωνα με άλλες αναρτήσεις της, βρισκόταν πρόσφατα στη Μελβούρνη.

Αργά την Τρίτη, έγραψε: «Τελευταία ενημέρωση: Από σήμερα το απόγευμα, έχω ολοκληρώσει όλες τις αναφορές μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ πλέον να σχολιάζω, να αναδημοσιεύω ή να μιλάω δημόσια για αυτές τις υποθέσεις ή τα εμπλεκόμενα άτομα. Αυτό είναι ένα τυπικό αίτημα της αστυνομίας και, με πολλούς τρόπους, μεγάλη ανακούφιση. Μπορώ τώρα να ξεκινήσω τη διαδικασία επούλωσης και προσωρινά να προχωρήσω».

Το 2010 είχε αναφερθεί ότι η Perry και η Rose είχαν βγει μαζί στη Μελβούρνη το βράδυ της 6ης Αυγούστου, μεταξύ άλλων και στο Spice Market.

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα, η Perry είχε εμφανιστεί απρόσκλητη σε σχολικό χορό στο ξενοδοχείο Grand Hyatt της Μελβούρνης, όπου στεγαζόταν και το συγκεκριμένο κλαμπ.

Με πληροφορίες από Guardian 

