Η Ruby Rose ισχυρίζεται ότι η Katy Perry την κακοποίησε σεξουαλικά πριν από σχεδόν 20 χρόνια

Η Ruby Rose ισχυρίζεται ότι η Katy Perry την κακοποίησε σεξουαλικά σε νυχτερινό κέντρο πριν από σχεδόν 20 χρόνια, κατηγορία που η εκπρόσωπος της τραγουδίστριας χαρακτηρίζει «κατηγορηματικά ψευδή».

Το μοντέλο και ηθοποιός από την Αυστραλία, γνωστή από τη σειρά Orange Is the New Black και την ταινία John Wick: Chapter 2, διατύπωσε τους ισχυρισμούς της σε αναρτήσεις στην πλατφόρμα Threads την Κυριακή 12 Απριλίου.

Η 40χρονη απάντησε σε άρθρο του Complex σχετικά με σχόλια της Perry για την εμφάνιση του Justin Bieber στο Coachella, γράφοντας: «Η Katy Perry με κακοποίησε σεξουαλικά στο Spice Market στη Μελβούρνη. Ποιος νοιάζεται για το τι πιστεύει».

Σε επόμενη ανάρτηση, η Rose πρόσθεσε ότι ήταν «μόλις στις αρχές των 20» της την περίοδο του περιστατικού και ότι «χρειάστηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες για να το πω δημόσια».

«Αν και είμαι ευγνώμων που έφτασα στο σημείο να βρω τη φωνή μου, δείχνει πόσο βαθύ αποτύπωμα αφήνουν το τραύμα και η σεξουαλική κακοποίηση», έγραψε.

Η εκπρόσωπος της Perry απέρριψε τους ισχυρισμούς με δήλωση τη Δευτέρα 13 Απριλίου: «Οι κατηγορίες που κυκλοφορούν στα social media από τη Ruby Rose για την Katy Perry δεν είναι απλώς κατηγορηματικά ψευδείς, αλλά επικίνδυνα και ανεύθυνα ψέματα». Πρόσθεσε ότι η Rose «έχει καταγεγραμμένο ιστορικό σοβαρών δημόσιων καταγγελιών στα social media εναντίον διαφόρων προσώπων, οι οποίες έχουν επανειλημμένα διαψευστεί».

«Έχω φωτογραφίες»

Σε άλλη ανάρτηση, η Rose περιέγραψε με γραφικό τρόπο το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η Perry την πλησίασε ενώ προσπαθούσε να την αποφύγει και προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι «ως γυναίκα, για πολλούς λόγους, το να μιλήσεις για βία και σεξουαλική κακοποίηση μεταξύ γυναικών είναι πολύ πιο δύσκολο από το να μιλήσεις για άνδρες θύτες - τουλάχιστον για μένα».

Σε απάντηση σε χρήστη, ξεκαθάρισε ότι «δεν ενδιαφέρεται να καταθέσει μήνυση», απορρίπτοντας ισχυρισμούς ότι οι δηλώσεις της συνδέονται με παλαιότερη διαδικτυακή αντιπαράθεση με την Perry το 2017.

«[Η Perry] μπορεί να με μηνύσει (δεν θα το κάνει, γιατί συνέβη, έχω φωτογραφίες και ήταν σε δημόσιο χώρο με πολλούς μάρτυρες)», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν και άλλα περιστατικά τα προηγούμενα χρόνια που δεν έχει αποκαλύψει.

Η Rose υποστήριξε ακόμη ότι η Perry είχε γράψει και υπογράψει συστατικές επιστολές για την αίτηση βίζας της στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 2010.

