«Κάτω τα χέρια σας»: Μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ κατά Τραμπ και Μασκ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν από το μεσημέρι του Σαββάτου να συγκεντρώνονται στην Ουάσινγκτον και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, σε μια από τις πρώτες μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και στις σαρωτικές περικοπές στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που έχει δρομολογήσει ο Έλον Μασκ ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE).

Περίπου 150 ομάδες πολιτών και ακτιβιστών έχουν απευθύνει κάλεσμα για κινητοποιήσεις και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά και σε πόλεις του Καναδά και του Μεξικού.

«Κάτω τα χέρια σας από την Κοινωνική Ασφάλιση»

Στην Ουάσινγκτον, παρά τη βροχή, χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω από το Μνημείο της Πόλης ήδη από το μεσημέρι. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότεροι από 20.000 αναμένονται να συμμετάσχουν. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια σας από την Κοινωνική Ασφάλιση», «Ο φασισμός είναι εδώ» και αμερικανικές σημαίες υψωμένες ανάποδα, ως σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας.

Facebook Twitter Διαδηλωτής κατά του Έλον Μασκ στην Ουάσινγκτον / Φωτ: EPA

«Είναι τρομακτικό να βλέπεις τους θεσμούς και το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών να ξηλώνονται, από τα ατομικά δικαιώματα μέχρι την περιβαλλοντική προστασία», δήλωσε στο AFP η 66χρονη Τζέιν Έλεν Σάουμς, εργαζόμενη στον τομέα των ακινήτων στο Φέρφαξ της Βιρτζίνια.

Η 78χρονη συνταξιούχος δικηγόρος Ελίσα Πάρκερ σχολίασε: «Έχω την εντύπωση ότι έχει ήδη γίνει πραξικόπημα. Η εξουσία βρίσκεται πλέον σε χέρια ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται για τον λαό. Ελπίζω το Κογκρέσο να τους σταματήσει».

Facebook Twitter Διαδηλωτές στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις πολιτικές της κυβέρνησής του / Φωτ: EPA

Το «παρών» έδωσαν και συνταξιούχοι, ιδίως από τον δημόσιο τομέα, νέοι άνθρωποι, και πολλές οικογένειες. «Η δημοκρατία δεν πωλείται», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε νεαρός πατέρας, έχοντας μαζί του τον μικρό του γιο.

Στην ίδια συγκέντρωση αναμένεται να μιλήσουν αρκετοί Δημοκρατικοί βουλευτές και αξιωματούχοι.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ πιστεύουν ότι η χώρα τους ανήκει. Παίρνουν ό,τι μπορούν και προκαλούν τον κόσμο να τους σταματήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Indivisible, ενός από τα βασικά κινήματα που οργάνωσαν τις διαδηλώσεις. «Στις 5 Απριλίου βγαίνουμε στους δρόμους για να πούμε ξεκάθαρα: Κάτω τα χέρια σας!»

Η οργή των διαδηλωτών επικεντρώνεται στις περικοπές στην κοινωνική πρόνοια, στην εκπαίδευση και στην έρευνα, καθώς και στις απολύσεις δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

HAPPENING NOW: A MASSIVE protest is taking place in downtown Chicago for the "Hands Off!" movement against Elon Musk and Donald Trump pic.twitter.com/NVEiTFi8Iy — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 5, 2025

Εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του υφυπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, κοντά στη Βαλτιμόρη, μια από τις υπηρεσίες που σύμφωνα με το σχέδιο του DOGE πρόκειται να υποστεί βαθιές περικοπές. Η υπηρεσία χορηγεί επιδόματα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

Facebook Twitter Διαμαρτυρία κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο Βερολίνο / Φωτ: EPA

Παράλληλα, δεν λείπουν οι επικρίσεις προς τους ίδιους τους Δημοκρατικούς, με πολλούς διαδηλωτές να κατηγορούν το κόμμα για σιωπή ή αδυναμία να αντιδράσει.

«Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους εκλεγμένους Δημοκρατικούς και τους νέους», είπε στο AFP ο 19χρονος Άμποτ Σέργουιν από τη Βόρεια Καρολίνα, που διαδήλωσε μαζί με τον πατέρα του. «Ιδιαίτερα οι πιο προοδευτικοί πιστεύουν ότι το κόμμα είναι δειλό, πολύ μετριοπαθές και δεν υπερασπίζεται ουσιαστικά τα δικαιώματά μας».

Madison. Richmond. Raleigh. Portland.



Absolutely enormous crowd sizes at these Hands Off! protests of Trump and Musk at more than 1,500 locations across America. pic.twitter.com/ypqS6jK4GQ — Matt McDermott (@mattmfm) April 5, 2025

Παρόμοιες διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσά τους το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο, με τη συμμετοχή Αμερικανών πολιτών του εξωτερικού, που καταγγέλλουν τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ βρισκόταν στη Φλόριντα, παίζοντας γκολφ. Σύμφωνα με αναφορές, έχει δώσει την πλήρη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Έλον Μασκ και της DOGE, η οποία έχει ήδη προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις — σε κάποιες περιπτώσεις με τυχαίο τρόπο — εργαζομένων του ομοσπονδιακού κράτους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ