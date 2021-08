Ο Kathy Hochul έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, οι περισσότεροι Νεοϋρκέζοι δεν είδαν την ορκωμοσία της αφού έγινε σε κλειστή τελετή λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο παραιτηθείς κυβερνήτης Άντριου Κουόμο άφησε επίσημα τη θέση του στις 11:59 μ.μ..

Η Kathy Hochul ορκίστηκε ως η 57η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης. Η 62χρονη επί μακρόν λειτουργός στην τοπική αυτοδιοίκηση ορκίστηκε υπό την επικεφαλής δικαστίνα Janet DiFiore σε ιδιωτική τελετή. Η Hochul με καταγωγή από το Μπάφαλο υπηρέτησε ως υποκυβερνήτης του Κουόμο από το 2015. Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί ελάχιστες φορές μαζί, μετά την προεκλογική περίοδο.

Μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Κουόμο, η Hochul μίλησε για την απόσταση που την χώριζε από τον πρώην κυβερνήτη, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση.

Η νέα κυβερνήτης αποφοίτησε από το Syracuse University και έλαβε πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή Columbus στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Η καριέρα της στην πολιτική ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '90 - από υπάλληλος της κομητείας Erie ως και εκπρόσωπος της 26ης επαρχίας του Κογκρέσου της Νέας Υόρκης.

Honored to be officially sworn in as New York's 57th Governor.



Looking forward to the full swearing-in ceremony with my family later this morning, and addressing the people of New York later today. pic.twitter.com/RUsDtzoW7r