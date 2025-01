Καταστροφική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες – Χιλιάδες εκκενώσεις και καμένα σπίτια

Καταστροφική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Λος Άντζελες, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις, καμένες κατοικίες και τεράστια ανησυχία για την εξάπλωση των φλογών.

Περισσότεροι από 30.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, καθώς η φωτιά έχει επεκταθεί σε διάφορες περιοχές, με τους ισχυρούς ανέμους να τροφοδοτούν την ταχύτατη εξάπλωσή της. Οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει την κατάσταση «απειλή για τη ζωή», ενώ παραθαλάσσιες και ορεινές κοινότητες, όπως η Σάντα Μόνικα, η Pacific Palisades και η Topanga Canyon, βρίσκονται στο επίκεντρο της καταστροφής.

Η φωτιά που ξεκίνησε από τους λόφους της Σάντα Μόνικα επεκτάθηκε αστραπιαία, φτάνοντας τα 2.921 στρέμματα μέσα σε λίγες ώρες. Οι καπνοί έχουν γεμίσει τον ουρανό της πόλης, ενώ ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν τα 115 χλμ/ώρα, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στην περιοχή του Eaton Canyon, η φωτιά έχει ήδη επεκταθεί σε πάνω από 400 στρέμματα, προκαλώντας περαιτέρω εκκενώσεις.

I live in Los Angeles



This is the view from my office as the Palisades Fire starts to move East towards Brentwood



The fiber internet at my house went out, but we have Starlink so my wife is still online



