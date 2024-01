Καταρρίφθηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούτι εναντίον αμερικανικού αντιτορπιλικού

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ καταδιωκτικό κατέρριψε πύραυλο κρουζ με στόχο αντιτορπιλικό τους, που εκτοξεύθηκε από περιοχές της Υεμένης τις οποίες ελέγχουν οι αντάρτες Χούτι.

Πρόκειται για επίθεση στο USS Laboon, την πρώτη εναντίον αμερικανικού αντιτορπιλικού, καθώς μέχρι τώρα οι στόχοι των ανταρτών Χούτι ήταν κατά κύριο λόγο τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που θεωρούσαν ότι «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε πως «στα περίχωρα της ακτής της Χοντάιντα, χθες περίπου στις 16:45 (τοπική ώρα, 15:45 ώρα Ελλάδας), καταρρίφθηκε πύραυλος κρουζ, που εκτοξεύθηκε κατά πλοίων από περιοχή ελεγχόμενη από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούτι προς την κατεύθυνση του USS Laboon».

Πρόκειται για αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ ανεπτυγμένο στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Η CENTCOM ανακοίνωσε επίσης πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e