Καταρράκτες Νιαγάρα: Έκρηξη οχήματος στη γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά

Η γέφυρα Ρέινμποου που συνδέει τις ΗΠΑ και τον Καναδά στους καταρράκτες του Νιαγάρα, έκλεισε ύστερα από έκρηξη οχήματος.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές η γέφυρα Ρέινμποου θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας, ενώ οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση της έκρηξης.

Την ίδια ώρα, πλάνα από το σημείο έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Τα εν λόγω πλάνα δείχνουν καπνό και ζημιές στον σταθμό ελέγχου από τον οποίο περνούν οι οδηγοί όταν εισέρχονται στις ΗΠΑ. Στο σημείο έχουν σπεύσει ένα όχημα της πυροσβεστικής καθώς και πολλά περιπολικά. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, είναι πιθανόν να έχει προηγηθεί κάποια έκρηξη.

Ωστόσο, το τοπικό κανάλι, το WIVB, μετέδωσε ότι έχουν κλείσει και οι τέσσερις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά στη δυτική Νέα Υόρκη, αλλά το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.

Η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «ενημερώθηκα για το συμβάν» και παρακολουθεί την κατάσταση. «Οι πολιτειακές υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου, έτοιμες να παράσχουν βοήθεια», πρόσθεσε.

