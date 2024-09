Στο έλεος της κακοκαιρίας «Boris» η κεντρική Ευρώπη: Στους 17 οι νεκροί

Τις πληγές τους μετρούν η κεντρική και η ανατολική Ευρώπη από το πέρασμα της κακοκαιρίας Boris, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες αυξήθηκε σε τουλάχιστον 17 ενώ πολλοί είναι και οι άνθρωποι που αγνοούνται.

Ανθρώπινες απώλειες από την κακοκαιρία Boris αναφέρθηκαν στην Τσεχία, την Πολωνία και την Αυστρία, καθώς οι Αρχές στις χώρες που πλήττονται προειδοποιούν ότι τα χειρότερα ενδέχεται να έρχονται. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους σε εκτάσεις της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας, καθώς η καταιγίδα Boris εξαπέλυσε αυτό που ένας δήμαρχος περιέγραψε ως «καταστροφή επικών διαστάσεων».

Στην Τσεχία, η αστυνομία επιβεβαίωσε στο κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο τον θάνατο ενός ανθρώπου που πνίγηκε, όπως και το ότι αγνοούνται επτά άνθρωποι. Σε όλες τις περιοχές τις οποίες οι αρχές κήρυξαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής για μια περίοδο 30 ημερών, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι ή δεν έχουν νερό, δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο και τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων έχουν διακοπεί.

UPDATE: At least 17 people have now died in central European countries due to the severe flooding triggered by Storm Boris. pic.twitter.com/0eiCcUI4Vt — DW News (@dwnews) September 17, 2024

Σε ορισμένες πόλεις, όπως στην πολωνική κοινότητα Κλόντζκο, η στάθμη του νερού άρχισε να υποχωρεί, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής: δρόμοι έχουν κατακλυστεί από συντρίμμια, τζάμια έχουν σπάσει και κολόνες φωτισμού έχουν καταστραφεί. Σε απόσταση δύο ωρών από εκεί, η τσεχική πόλη Κρνοφ είναι αντιμέτωπη με μια «καταστροφή» την επομένη των άνευ προηγουμένου πλημμυρών.

VIDEO: Czech town reels from record floods.



The northeastern Czech town of Krnov is reeling from a record flood that swept through after the Opava and Opavice rivers rose to record levels. Flooding sparked by Storm Boris has burst dams, knocked out power and killed several… pic.twitter.com/zDIJqgu9ml — AFP News Agency (@AFP) September 17, 2024

«Όλα τα πεζοδρόμια έχουν καταστραφεί, τα πάντα έχουν ανατραπεί εδώ, είναι ένας εφιάλτης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ελίσκα Κοκρέσκα, μια συνταξιούχος. «Θα χρειαστεί μία αιωνιότητα για να τα επαναφέρουμε όλα σε τάξη».

Στη Βιέννη, όπου οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται, τέσσερις γραμμές του μετρό δεν λειτουργούν, καθώς το δίκτυο απειλείται από τον ποταμό Βιεν και το κανάλι του Δούναβη που διαρρέουν την πρωτεύουσα. «Οι βροχοπτώσεις ήταν τόσο ισχυρές που οι βροχομετρικοί χάρτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν έντονα χρώματα για να δείξουν τις σφοδρότερες βροχές, ξέμειναν από αποχρώσεις και χρησιμοποιούσαν το λευκό», σχολίασε η Χάνα Κλόκε, μια καθηγήτρια υδρολογίας του βρετανικού πανεπιστημίου του Ρίντινγκ.

Flooding has killed at least 17 people in central Europe as water levels continue to rise in parts of Austria, Poland and the Czech Republic.



other countries including Hungary and Slovakia are bracing themselves for storm Boris to hit today. pic.twitter.com/Es3IpWfO6O — Good Morning Britain (@GMB) September 17, 2024

Πριν από αυτήν την καταιγίδα, «η κεντρική και ανατολική Ευρώπη είχαν γνωρίσει ένα αποπνικτικό καλοκαίρι, με συνθήκες ξηρασίας σε πολλές περιοχές», επισήμανε η ίδια, κάνοντας λόγο για ένα είδος καταστάσεων «ολοένα και συχνότερων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής».

Στη Ρουμανία, η πλέον πληγείσα από την κακοκαιρία επαρχία είναι το Γαλάτσι (νοτιοανατολικά). Στη Σλομπόζια Κονάτσι, είναι αδύνατον να εκτιμηθεί επί του παρόντος το εύρος της καταστροφής, σύμφωνα με τον δήμαρχο Εμίλ Ντραγκόμιρ, που απάντησε σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ απηύθυνε έκκληση για δωρεές προς όφελος δεκάδων παιδιών που επλήγησαν από τις πλημμύρες.