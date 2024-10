Κάρολος από την Αυστραλία: «Είμαι χαρούμενος που έρχομαι εδώ για πρώτη φορά ως βασιλιάς»

Ο βασιλιάς Κάρολος ταξίδεψε στην Αυστραλία και έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του σήμερα το πρωί, στη λειτουργία της αγγλικανικής εκκλησίας Saint Thomas, στα βόρεια περίχωρα του Σίδνεϊ.

Αφού παρέστη στη λειτουργία, ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε «πόσο χαρούμενος» είναι που επέστρεψε στην Αυστραλία, μετά από αρκετό καιρό.

Ο μονάρχης, έφθασε μαζί με τη σύζυγό του Καμίλα στο Σίδνεϊ αργά το βράδυ της Παρασκευής και πέρασε την ημέρα του Σαββάτου με ανάπαυση, προτού ξεκινήσει τις βασιλικές υποχρεώσεις του.

Μερικές εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το κτίριο και χειροκροτούσαν, κρατώντας στα χέρια τους λουλούδια και σημαίες.

A huge crowd turned out for Sunday church this morning to welcome King Charles III and Queen Camilla as they made their first public appearance as monarchs in Australia.



