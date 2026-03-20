«Κάντε τηλεργασία, μην ταξιδεύετε, μαγειρέψτε με ηλεκτρικό»: Οι προτάσεις του ΔΟΕ για την πετρελαϊκή κρίση

Προτάσεις για να μειωθεί η πίεση από τις τιμές του πετρελαίου στους καταναλωτές, παρουσίασε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Ανάμεσα στις προτάσεις του ΔΟΥ- που συμφώνησε, αυτόν τον μήνα, σε μια απελευθέρωση ρεκόρ πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα για να αντιμετωπιστεί η κρίση- είναι να εργάζονται από το σπίτι και να αποφεύγουν τα αεροπορικά ταξίδια.

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος με το Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές της ενέργειας, προκαλώντας ανησυχίες για πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο.

Οι προτάσεις του ΔΟΕ για την πετρελαϊκή κρίση

Ο ΔΟΕ δήλωσε πως οι προτάσεις του είναι ενέργειες που θα μπορούσαν να κάνουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να ανακουφίσουν τους καταναλωτές από την πρόσφατη μεγάλη άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Ο ΔΟΕ δήλωσε πως στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνεται η δουλειά από το σπίτι, η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους κατά τουλάχιστον 10 χλμ/ώρα και η αποφυγή των αεροπορικών ταξιδιών, όταν είναι διαθέσιμα άλλα μέσα μεταφοράς.

Ο οργανισμός καλεί επίσης, τους καταναλωτές να μαγειρεύουν με ηλεκτρικό μάλλον, παρά με αέριο, όταν αυτό είναι δυνατό, και προτείνει στη βιομηχανία να αριστοποιήσει την κατανάλωσή της υδρογονανθράκων.

«Πρόσφατα προχωρήσαμε στη μεγαλύτερη απελευθέρωση πετρελαϊκών αποθεμάτων του ΔΟΕ που έγινε ποτέ - και βρίσκομαι σε στενή επαφή με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων μείζονες παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, στο πλαίσιο της διεθνούς ενεργειακής διπλωματίας μας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ.

«Επιπροσθέτως οι σημερινές προτάσεις προσφέρουν ένα μενού από άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από κυβερνήσεις και νοικοκυριά όσον αφορά τη ζήτηση ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις επιπτώσεις της κρίσης», πρόσθεσε ο Μπιρόλ.

Υπενθυμίζεται πως ο ΔΟΕ συμφώνησε στις 11 Μαρτίου να απελευθερώσει ποσότητα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα για να αντιμετωπιστεί η άνοδος των παγκόσμιων τιμών του αργού.

Ο δεκάλογος του ΔΟΕ για την πετρελαϊκή κρίση:

Οι άμεσες ενέργειες που αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΟΕ, είναι:

«Εργασία από το σπίτι όπου είναι δυνατόν: Αντικαθιστά τη χρήση πετρελαίου από τις μετακινήσεις, ιδίως όπου οι θέσεις εργασίας είναι κατάλληλες για τηλεργασία. Μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα: Οι χαμηλότερες ταχύτητες μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων για επιβατικά αυτοκίνητα, βαν και φορτηγά. Ενθάρρυνση για χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών: Η μετάβαση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σε λεωφορεία και τρένα μπορεί να μειώσει γρήγορα τη ζήτηση πετρελαίου. Εναλλακτική πρόσβαση με ιδιωτικό αυτοκίνητο στους δρόμους των μεγάλων πόλεων σε διαφορετικές ημέρες: Τα προγράμματα εναλλαγής πινακίδων κυκλοφορίας μπορούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την οδήγηση που καταναλώνει πολύ καύσιμο. Αύξηση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών οδήγησης: Η μεγαλύτερη πληρότητα των αυτοκινήτων και η οικολογική οδήγηση μπορούν να μειώσουν γρήγορα την κατανάλωση καυσίμου. Αποδοτική οδήγηση για οδικά επαγγελματικά οχήματα και παράδοση αγαθών: Οι καλύτερες πρακτικές οδήγησης, η συντήρηση των οχημάτων και η βελτιστοποίηση του φορτίου μπορούν να μειώσουν τη χρήση ντίζελ. Αποφυγή της χρήσης υγραερίου στις μεταφορές: Η μετάβαση των οχημάτων διπλού καυσίμου και η μετατροπή από υγραέριο σε βενζίνη μπορεί να διατηρήσει το υγραέριο για το μαγείρεμα και άλλες βασικές ανάγκες. Αποφύγετε τα αεροπορικά ταξίδια όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές: Η μείωση των επαγγελματικών πτήσεων μπορεί να μειώσει γρήγορα την πίεση στις αγορές καυσίμων αεριωθούμενων. Όπου είναι δυνατόν, στραφείτε σε άλλες σύγχρονες λύσεις μαγειρέματος: Η ενθάρρυνση του ηλεκτρικού μαγειρέματος και άλλων σύγχρονων επιλογών μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από το υγραέριο. Αξιοποιήστε την ευελιξία με τις πετροχημικές πρώτες ύλες και εφαρμόστε βραχυπρόθεσμα μέτρα συντήρησης: Η βιομηχανία μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση υγραερίου για βασικές χρήσεις, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση πετρελαίου μέσω γρήγορων λειτουργικών βελτιώσεων».

