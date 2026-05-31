Μετεωρίτης που κατευθυνόταν προς τη Γη εξερράγη πάνω από τις βορειοανατολικές ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη NASA, ο μετεωρίτης κινούνταν με ταχύτητα τουλάχιστον 120.000 χιλιομέτρων την ώρα

Δορυφορική εικόνα της έκρηξης του μετεωρίτη/ Φωτογραφία: Υπηρεσία Δορυφόρων και Πληροφοριών της NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Μετεωρίτης που κατευθυνόταν προς τη Γη εξερράγη πάνω από τις βορειοανατολικές ΗΠΑ το Σάββατο, ανακοίνωσε η NASA, προκαλώντας ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρη την περιοχή.

Η έκρηξη απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη με περίπου 300 τόνους TNT (τρινιτροτολουόλιο).

Η πύρινη σφαίρα διαλύθηκε πάνω από τη βορειοανατολική Μασαχουσέτη και το νοτιοανατολικό Νιου Χάμσαϊρ λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, σύμφωνα με δήλωση της αναπληρώτριας επικεφαλής ειδήσεων της NASA, Τζένιφερ Ντούρεν, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Η συγκεκριμένη πύρινη σφαίρα δεν συνδεόταν με κάποια ενεργή βροχή διαττόντων. Επρόκειτο για φυσικό αντικείμενο και όχι για επανείσοδο διαστημικών συντριμμιών ή δορυφόρου», ανέφερε.

«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά τη διάλυσή του εκτιμάται ότι ήταν ισοδύναμη με περίπου 300 τόνους TNT, γεγονός που εξηγεί τους ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν στην περιοχή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη NASA, ο μετεωρίτης κινούνταν με ταχύτητα περίπου 75.000 μιλίων την ώρα (πάνω από 120.000 χιλιόμετρα την ώρα) και βρισκόταν σε ύψος περίπου 64 χιλιομέτρων όταν διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα.

Οι κάτοικοι της περιοχής αιφνιδιάστηκαν από τους δυνατούς θορύβους, με χρήστες των κοινωνικών δικτύων να αναφέρουν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές ώστε έτρεμαν ακόμη και τα σπίτια τους.

Με πληροφορίες από Guardian

 
