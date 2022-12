Κάνιε Γουέστ: Το Twitter μπλόκαρε τον λογαριασμό του- Για ανάρτηση με σβάστικα και το άστρο του Δαβίδ

Το Τwitter μπλόκαρε τον λογαριασμό του Κάνιε Γουέστ, έπειτα από ανάρτηση σχεδίου που συνδύαζε τη σβάστικα με το άστρο του Δαβίδ, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη στην οποία δήλωσε ότι αγαπά τον Αδόλφο Χίτλερ και τους Ναζί.

Ο λογαριασμός του ράπερ και σχεδιαστή ήταν ανάμεσα σε αυτούς που αποκαταστάθηκαν όταν το «τιμόνι» του Twitter πέρασε στα χέρια του Έλον Μασκ. Ο Ye, όπως έχει επιλέξει να τον λένε, επέστρεψε στην πλατφόρμα στις 21 Νοεμβρίου, μετά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στον λογαριασμό του λόγω αντισημιτικού μηνύματος.

Όμως, το βράδυ της Πέμπτης ο Κάνιε Γουέστ ανάρτησε σχέδιο με σβάστικα και το άστρο του Δαβίδ. Το tweet διεγράφη γρήγορα. «Ας θυμόμαστε πάντα αυτό ως το τελευταίο μου tweet», έγραψε δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Μασκ, ημίγυμνου, σε σκάφος.

«Αυτό είναι εντάξει», απάντησε ο Μασκ, αναφερόμενος στη φωτογραφία του. «Αυτό δεν είναι», συμπλήρωσε σχολιάζοντας την ανάρτηση με τη σβάστικα που διεγράφη.

Στη συνέχεια, ο ράπερ άρχισε να κάνει αναρτήσεις στο Truth Social- την πλατφόρμα του Ντόναλντ Τραμπ- ανεβάζοντας μηνύματα που υποτίθεται ότι ήταν από τον Μασκ, για το επίμαχο tweet.

«Λυπάμαι αλλά το παρατράβηξες. Αυτό δεν είναι αγάπη», έγραψε ο Μασκ σύμφωνα με τις αναρτήσεις. «Ποιος σε έκανε δικαστή;», ήταν η αντίδραση του Κάνιε Γουέστ και έστειλε μια φωτογραφία από τον λογαριασμό του στο Twitter που έδειχνε ότι είχαν μπλοκαριστεί οι αναρτήσεις για 12 ώρες, λόγω παραβίασης των κανονισμών της πλατφόρμας.

Ο Μασκ επιβεβαίωσε το μπλοκάρισμα του λογαριασμού του ράπερ. «Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Παρόλα αυτά, παραβίασε ξανά τον κανονισμό μας κατά της υποκίνησης σε βία. Ο λογαριασμός θα ανασταλεί», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.