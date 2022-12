Ο Κάνιε Γουέστ παραδέχεται live στον ακροδεξιό συνωμοσιολόγο Άλεξ Τζόουν: «Μου αρέσει ο Χίτλερ»

Ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε live στο InfoWars του ακροδεξιού συνωμοσιολόγου Άλεξ Τζόουνς και μεταξύ άλλων επαίνεσε τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

Τα σχόλιά του ακολουθούν πρόσφατες αντισημιτικές δηλώσεις του που οδήγησαν στην απώλεια κερδοφόρων επιχειρηματικών συμφωνιών με την Balenciaga και την Adidas. Το αποτέλεσμα οδήγησε επίσης στην αποχώρηση της CAA, η οποία τον εκπροσωπούσε αλλά και στην ακύρωση ενός προγραμματισμένου ντοκιμαντέρ.

Σε ένα σημείο της συνέντευξης, ο Τζόουνς ισχυρίζεται ότι ο Γουέστ «δαιμονοποιείται» και συγκρίνεται άδικα με τον Αδόλφο Χίτλερ. Τότε εκείνος χαρακτήρισε τον Χίτλερ καινοτόμο.

«Λοιπόν, βλέπω καλά πράγματα και στον Χίτλερ», είπε ο Γουέστ. «Αγαπώ τους πάντες και οι Εβραίοι δεν μπορούν να μου πουν "Μπορείς να μας αγαπήσεις και μπορείς να αγαπήσεις αυτό που σου κάνουμε με τα συμβόλαια, και μπορείς να αγαπήσεις αυτό που πιέζουμε με την πορνογραφία", αλλά αυτός ο τύπος που εφηύρε τους αυτοκινητόδρομους, εφηύρε το μικρόφωνο που χρησιμοποιώ ως μουσικός, δεν μπορείς να πεις δυνατά ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε ποτέ κάτι καλό, και τελείωσα με αυτό. Τέλειωσα με αυτό. Κάθε άνθρωπος έχει κάτι πολύτιμο να δώσει, ειδικά ο Χίτλερ».

«Σκεφτόμουν τον Σατανά», συνέχισε ο Ye. «Είτε είναι οι Σιωνιστές είτε ο Χίτλερ - δεν είναι το άτομο. Είναι ο Σατανάς που χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, οι οποίοι ελέγχονται από δαιμονικές δυνάμεις» είπε μεταξύ άλλων.

Διευκρίνισε, δε, λέγοντας στον Τζόουνς πως «Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης μας έκαναν να νιώθουμε ότι οι Ναζί και ο Χίτλερ δεν πρόσφεραν ποτέ τίποτα αξιόλογο στον κόσμο».

Στη συνέχεια, ο ράπερ διάβασε αντισημιτικά αστεία που έκανε ένας κωμικός για τον Ben Shapiro, τον συντηρητικό σχολιαστή και παρουσιαστή του podcast.

Σε ένα άλλο απόσπασμα της συνέντευξης ο Κάνιε Γουέστ λέει χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει ο Χίτλερ». Αυτή είναι η απάντησή του όταν ο παρουσιαστής Άλεξ Τζόουνς ισχυρίστηκε ότι «δεν του αρέσουν οι Ναζί».

Τον περασμένο μήνα, το NBC News ανέφερε ότι ο Κάνιε Γουέστ πλήρωσε σε διακανονισμό έναν πρώην υπάλληλο στη Yeezy, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ επαίνεσε τον Χίτλερ και τους Ναζί σε αρκετές περιπτώσεις.

Alex Jones: "You're not Hitler. You're not a Nazi."



Ye: "Well, I see good things about Hitler, also. Every human being has value that they brought to the table, especially Hitler." pic.twitter.com/xZtjq18dm6