Η Καθολική Εκκλησία ζήτησε «απερίφραστα» συγγνώμη από τους αυτόχθονες πληθυσμούς του Καναδά μετά την ανακάλυψη τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον 1.200 τάφων, κοντά σε παλιά εκκλησιαστικά οικοτροφεία.

«Εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας και ζητάμε κατηγορηματικά συγγνώμη», δηλώνουν επίσκοποι και αναγνωρίζουν «την οδύνη που βίωσαν στα οικοτροφεία» και τις «σοβαρές κακοποιήσεις τις οποίες διέπραξαν ορισμένα μέλη» της καθολικής κοινότητας.

«Πολλές θρησκευτικές κοινότητες και καθολικές επισκοπές υπηρέτησαν αυτό το σύστημα, το οποίο οδήγησε στην καταστολή των γλωσσών, του πολιτισμού και της πνευματικότητας των αυτόχθονων, χωρίς να σεβαστούν τον πλούτο της ιστορίας, των παραδόσεων και της σοφίας των αυτόχθονων λαών» προσθέτουν.

NEW: Catholic Bishops of Cda re residential schools "we, the Catholic Bishops of Canada, express our profound remorse and apologize unequivocally." Pope to meet Indigenous community contingent in Rome in December.#bcpoli #cdnpoli @NEWS1130 #NationalDayforTruthandReconciliation pic.twitter.com/6apl2mupzp