Καναδάς: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Ο Τζάστιν Τριντό, πρωθυπουργός του Καναδά επί εννέα χρόνια, από το 2015, ανακοίνωσε την απόφασή του σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Ξεκίνησε λέγοντας ότι κάθε πρωί που ξυπνάει ως πρωθυπουργός, εμπνέεται από την ανθεκτικότητα και τη γενναιοδωρία των Καναδών. Είπε επίσης ότι από τότε που έγινε πρωθυπουργός, αγωνίζεται για τον Καναδά και τον λαό του, για την ενίσχυση και ανάπτυξη της μεσαίας τάξης, ενώ αναφέρθηκε στο πώς στήριξε ο ένας τον άλλον στον Καναδά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και για το πώς ο ίδιος έχει εργαστεί για την προστασία του ελεύθερου εμπορίου.

Ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του έως ότου το κόμμα του εκλέξει νέο ηγέτη και πρωθυπουργό. Δήλωσε επίσης ότι πήρε την απόφασή του να παραιτηθεί μετά από μακρά συζήτηση με την οικογένειά του, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία του οφείλεται στην υποστήριξή τους. Όπως είπε, μίλησε στα παιδιά του για την απόφασή του να παραιτηθεί στο οικογενειακό δείπνο χθες το βράδυ.

«Προτίθεμαι να παραιτηθώ από τη θέση του αρχηγού του κόμματος και του πρωθυπουργού μόλις το κόμμα επιλέξει τον επόμενο αρχηγό του», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα Οτάβα. «Αν πρέπει να δώσω εσωκομματικές μάχες, δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη επιλογή για τις επόμενες εκλογές», δήλωσε προσθέτοντας ότι οι εργασίες στο Κοινοβούλιο θα ανασταλούν έως τις 24 Μαρτίου.

