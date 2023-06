Καλιφόρνια: Κομητεία απαγόρευσε την σημαία του Pride σε δημόσια κτίρια

Μια κομητεία στην Καλιφόρνια απαγόρευσε τη σημαία του Pride έξω από τα δημοτικά γραφεία και τα κυβερνητικά κτίρια.

Συγκεκριμένα η κομητεία Όραντζ απαγόρευσε να κυματίζουν σημαίες του Pride σε δημόσια κτίρια, μια απαγόρευση που ακολουθεί την πρόσφατη αύξηση των εγκλημάτων μίσους κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην περιοχή.

Σε συνεδρίασή του την περασμένη Τρίτη, το συμβούλιο των εποπτών της κομητείας ψήφισε για την απαγόρευση της σημαίας με οριακή διαφορά σε ψήφους, τρεις έναντι δύο.

Ο Ρεπουμπλικανός επόπτης Άντριου Ντο ζήτησε την απαγόρευση, ανέφερε το Q Voice News, για να σταματήσει οποιαδήποτε «διχαστική» σημαία να δημιουργεί ενδεχομένως διαταραχές στην κοινότητα σε μελλοντικές συνεδριάσεις του συμβουλίου. Ενδιαφέρον έχει πως υπέρ της απαγόρευσης ψήφισε και ένας εκ των Δημοκρατικών του συμβουλίου. Οι άλλοι δύο ψήφισαν αρνητικά.

Το ψήφισμα του Ντο επιτρέπει μόνο την έπαρση της σημαίας της κομητείας Όραντζ, της πολιτείας και της ομοσπονδιακής σημαίας, καθώς και μιας σημαίας για τους στρατιώτες του αμερικανικού στρατού που είναι αιχμάλωτοι πολέμου και αγνοούμενοι.

Ο Άντριου Ντο dήλωσε πάντως ότι υποστηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, επισημαίνοντας τις προσπάθειές του να βοηθήσει τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να εμβολιαστούν κατά του COVID-19 και την πρόσληψη ενός ομοφυλόφιλου άνδρα στην ανώτατη ηγετική θέση της κομητείας στον τομέα της δημόσιας υγείας, ανέφερε το Voice of OC. Ο Άντριου Ντο δήλωσε ak;omh ότι η πρότασή του δεν είχε ως κίνητρο την αντίθεση σε κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα.

«Δεν είναι σύμπτωση ότι αυτή η πολιτική βρίσκεται μπροστά μας αυτή τη στιγμή», δήλωσε από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Βάγκνερ, ο οποίος επίσης ψήφισε υπερ της απαγόρευσης. «Δεν είναι σύμπτωση ότι την εξετάζουμε σήμερα για πρώτη φορά στα 100 και πλέον χρόνια ύπαρξης της κομητείας. Την εξετάζουμε σήμερα, ως απάντηση στη διχαστική προσπάθεια να υψωθεί μια συγκεκριμένη σημαία. Οπότε ναι, υπάρχει οπωσδήποτε μια σύνδεση».

Από την πλευρά της η Κατρίνα Φόλεϊ, που καταψήφισε την πρόταση Ντο, τον ρώτησε αν θα απαγόρευε την πρόσφατη έπαρση μιας σημαίας για την εκτίμηση της αστυνομίας από τον σερίφη, μια σημαία που δεν εμπίπτει στον κατάλογο των προεγκεκριμένων σημαιών του Ντο. Ο ίδιος απάντησε δεικτικά: «Είστε ελεύθεροι να ρωτήσετε και εγώ είμαι ελεύθερος να σας αγνοήσω».

Επανερχόμενη η Φόλεϊ δήλωσε: «Λαμβάνοντας σήμερα τη θέση να απαγορεύσουμε τη σημαία υπερηφάνειας σε όλα τα κτίρια της κομητείας μας, στα γραφεία του διοικητικού συμβουλίου της κομητείας μας, στα πάρκα μας, στο αεροδρόμιό μας, στα λιμάνια μας, στις παραλίες μας, στέλνουμε λάθος μήνυμα στην Αμερική και στον κόσμο».

Η έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Σχέσεων του OC τον Σεπτέμβριο σχετικά με τα ετήσια εγκλήματα μίσους ανέφερε ότι τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ αυξήθηκαν κατά 83% το 2021.

Τον Φεβρουάριο, το συντηρητικό δημοτικό συμβούλιο του Huntington Beach (13 μίλια νοτιοδυτικά της κομητείας Όραντζ) ψήφισε επίσης με ψήφους 4-3 την απαγόρευση στις σημαίες Pride.

