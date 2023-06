Rome Pride 2023: Αποσύρει την στήριξή της η περιφέρεια του Λάτσιο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της Ιταλίας η απόφαση της περιφέρειας του Λάτσιο να άρει την υποστήριξή της στο Rome Pride 2023.

Η περιφέρεια του Λάτσιο με επικεφαλής τον κεντροδεξιό Φραντσέσκο Ρόκα, ο οποίος εξελέγη τον περασμένο Φεβρουάριο, έκανε ένα βήμα πίσω αναφορικά με την φετινή διοργάνωση του Rome Pride 2023. Ενώ το Rome Pride 2023 ήταν αρχικά και υπό την αιγίδα της, η περιφέρεια με νέα απόφαση ήρε την υποστήριξή της.

Αντίθετα, ο δήμος της Ρώμης πάντως, επιβεβαίωσε την δική του υποστήριξη στο Rome Pride 2023. Η απόφαση που ελήφθη από το περιφερειακό συμβούλιο σημειώνει μεταξύ άλλων πως η περιφέρεια «δεν μπορεί, ούτε θα χρησιμοποιηθεί ποτέ για να υποστηρίξει διαδηλώσεις που στοχεύουν στην προώθηση της παράνομης συμπεριφοράς», κάνοντας αναφορά και στην παρένθετη μητρότητα.

Σε κάθε περίπτωση, το συμβούλιο προσπαθεί να διευκρινίσει σε σημείωμά του ότι «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στα πολιτικά δικαιώματα, όπως αποδεικνύεται από τη μακροχρόνια δουλειά του προέδρου Φραντσέσκο Ρόκα».

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο ​​Γκουαλτιέρι, με ανάρτησή του στο Twitter, επιβεβαίωσε πως το Rome Pride 2023 παραμένει υπό την αιγίδα του δήμου της Ρώμης. «Το Roma Pride είναι ένα σημαντικό γεγονός για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ και για όλους τους πολίτες που πολεμούν τις διακρίσεις και υποστηρίζουν τα δικαιώματα». Για το λόγο αυτό, όπως εξήγησε, ο δήμος της Ρώμης θα είναι στους δρόμους για το Pride αυτό το Σάββατο.

Il #RomaPride è una manifestazione importante per la comunità #Lgbt+ e per tutti i cittadini che combattono le discriminazioni e sostengono i diritti. Per questo #Roma Capitale ha assicurato il proprio patrocinio e per questo Sabato sarò in piazza per il #Pride.