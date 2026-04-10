«Κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου η Γροιλανδία»: Η νέα επίθεση Τραμπ και η απάντηση «από έναν περήφανο λαό»

Νέος γύρος δηλώσεων υπήρξε μεταξύ του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας και του Αμερικανού προέδρου.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι εκπροσωπεί ένα υπερήφανο έθνος που επιδιώκει να διατηρήσει τη διεθνή τάξη, αντιδρώντας στα τελευταία σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αρκτικό νησί.

Ο Τραμπ εξέφρασε τη Μεγάλη Τετάρτη την απογοήτευσή του για το ΝΑΤΟ καθώς οι σχέσεις έφτασαν σε σημείο κρίσης λόγω του πολέμου στο Ιράν, δηλώνοντας ότι η στρατιωτική συμμαχία δεν ήταν εκεί όταν χρειαζόταν και ότι ακόμα θυμάται τη Γροιλανδία, ως ένα «ΜΕΓΑΛΟ, ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΑΓΟΥ».

«Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να διατηρήσουμε την παγκόσμια κοινότητα που έχουμε οικοδομήσει μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχουμε μια αμυντική συμμαχία που σεβόμαστε, και στην οποία έχουμε ένα διεθνές δίκαιο που είναι σεβαστό από όλα τα μέρη», δήλωσε ο Νίλσεν στο Reuters.

Γροιλανδία: «Δεν είμαστε ένα κομμάτι πάγου»

«Αυτά τα πράγματα αμφισβητούνται τώρα και νομίζω ότι όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να μείνουν ενωμένοι για να προσπαθήσουν να τα διατηρήσουν. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει», είπε ο ίδιος.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είχαν ήδη προσπαθήσει να βρουν τρόπους να διατηρήσουν την ενότητα της συμμαχίας νωρίτερα φέτος, αφότου ο Τραμπ αναβίωσε την προσπάθειά του να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, άλλη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Νίλσεν απέρριψε τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τη χώρα του.

«Δεν είμαστε ένα κομμάτι πάγου. Είμαστε ένας υπερήφανος λαός 57.000 ανθρώπων, που εργάζονται κάθε μέρα ως καλοί πολίτες του κόσμου, σεβόμενοι πλήρως τους συμμάχους μας» είπε ο Νίλσεν.

