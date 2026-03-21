Δανοί στρατιώτες είχαν προετοιμαστεί να ανατινάξουν αεροδρόμια στη Γροιλανδία για να εμποδίσουν εισβολή των ΗΠΑ

Η Δανία ήταν έτοιμη να ανατινάξει αεροδρόμια για να σταματήσει μια ενδεχόμενη εισβολή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η δημόσια τηλεόραση της χώρας, το BBC και άλλες έγκυρες πηγές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Δανίας, τον DR, Δανοί στρατιώτες που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Γροιλανδία τον Ιανουάριο ήταν προετοιμασμένοι να ανατινάξουν βασικούς διαδρόμους αεροδρομίων, υπό τον φόβο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να εισβάλει στο νησί της Αρκτικής.

Τι είχε σχεδιάσει η Δανία για τη Γροιλανδία

Επικαλούμενος πηγές από την κυβέρνηση και τον στρατό της Δανίας, καθώς και από Ευρωπαίους συμμάχους, ο DR αναφέρει ότι μεταφέρθηκαν επίσης αποθέματα αίματος για την περίθαλψη τραυματιών σε περίπτωση συγκρούσεων.

Η εφημερίδα Financial Times ανέφερε ότι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα το ρεπορτάζ. Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας δήλωσε στο BBC ότι «δεν θα κάνει κανένα σχόλιο». Ένας ανώτερος Δανός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο BBC ότι ελάχιστα άτομα είχαν ενημερωθεί για την επιχείρηση, για λόγους ασφαλείας.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ και το ζήτημα της Γροιλανδίας —ενός ημιαυτόνομου τμήματος της Δανίας— έχει διχάσει βαθιά την Ουάσιγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Η Γροιλανδία είπε πρόσφατα «όχι, ευχαριστούμε» στον Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι σκοπεύει να στείλει αμερικανικό πλωτό νοσοκομείο στο αυτόνομο έδαφος της Δανίας, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι «δεν λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τη σχετική δήλωση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Φλεβάρη.

Ωστόσο, τόσο οι αρχές της Γροιλανδίας όσο και η κυβέρνηση της Δανίας έσπευσαν να απορρίψουν τον ισχυρισμό ότι το νησί χρειάζεται εξωτερική ιατρική βοήθεια.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC, The New York Times

