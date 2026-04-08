«Θέλω να κάνω τον εαυτό μου περιττό»: Ένας βουλευτής μάχεται για την αυτοκυβέρνηση της Γροιλανδίας

Ο νεοεκλεγμένος βουλευτής Qarsoq Høegh-Dam, φιλοδοξεί να κάνει τον ρόλο του «περιττό», μεταφέροντας σταδιακά την εξουσία από την Κοπεγχάγη στη Γροιλανδία και προωθώντας την πλήρη αυτοκυβέρνηση του νησιού

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Γροιλανδίας / Getty Images
Ο Qarsoq Høegh-Dam, νεοεκλεγμένος βουλευτής της Γροιλανδίας, έχει έναν ασυνήθιστο στόχο.

«Θέλω να κάνω τον εαυτό μου όσο το δυνατόν περιττό» εξηγεί, καθώς πιστεύει ότι η αποστολή του θα ολοκληρωθεί όταν η Γροιλανδία αποκτήσει πλήρη αυτοκυβέρνηση.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Høegh-Dam έγινε ο πρώτος βουλευτής του κόμματος Naleraq που εκλέχθηκε στο Δανικό Κοινοβούλιο. Στόχος του είναι η Γροιλανδία, ως κυρίαρχο και αυτοδιοικούμενο έδαφος, να εκπροσωπείται αποκλειστικά από το κοινοβούλιο στη Νουκ, εξαλείφοντας την ανάγκη για δύο θέσεις στην Κοπεγχάγη, τον πρώην αποικιοκρατικό της εταίρο.

Οι πρόσφατες διεθνείς εντάσεις, όπως οι απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την ελέγξει, έφεραν τη Γροιλανδία στο παγκόσμιο προσκήνιο.



Η γεωπολιτική σημασία της Γροιλανδίας

Ο Høegh-Dam τονίζει ότι η Δανία πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους Γροιλανδούς και να ενισχύσει τις τοπικές δομές, για να αποφευχθεί εκμετάλλευση από άλλες υπερδυνάμεις.

Παρά τη γενική στήριξη όλων των κομμάτων της Γροιλανδίας για την ανεξαρτησία, το Naleraq επιδιώκει τη διαδικασία να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα, με σεβασμό στο νομικό πλαίσιο του 2009 που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των κατοίκων.

Η δημοτικότητα του κόμματος έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας το δεύτερο μεγαλύτερο στη Νουκ.

Από πλευράς του, ο Høegh-Dam επισημαίνει ότι θέλει μια πλήρως ανεξάρτητη Γροιλανδία, αλλά δεν απορρίπτει τη συνεργασία με τη Δανία για ένα κοινό μέλλον.

«Η δομή που έχουμε τώρα, μια μετα-αποικιακή δομή, δεν λειτουργεί. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την κατάσταση και να διασφαλίσουμε ότι η Γροιλανδία μπορεί να αποφασίζει για το δικό της μέλλον», καταλήγει.

Με πληροφορίες από Guardian

