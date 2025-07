Και ο Μπιλ Κλίντον είχε στείλει στον Τζέφρι Έπσταϊν κάρτα γενεθλίων με ευχές και μαθήματα ζωής

Φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν ο μόνος πρόεδρος που έστειλε κάρτα γενεθλίων στον Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal την Πέμπτη, το «μεγαλύτερο όνομα στο άλμπουμ» ήταν ο Μπιλ Κλίντον. Η κάρτα του πρώην προέδρου βρέθηκε δίπλα σε σχεδόν 50 άλλες, από γνωστές προσωπικότητες και επιχειρηματίες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ίδια εφημερίδα είχε αποκαλύψει ότι ο Τραμπ είχε γράψει μια «προκλητική» κάρτα γενεθλίων στον Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, μετά τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Η κάρτα αυτή περιλαμβανόταν σε ένα άλμπουμ που συνέταξε η πρώην σύντροφος του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, με αφορμή τα 50ά του γενέθλια το 2003. Ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή κατά του Ρούπερτ Μέρντοχ, δύο δημοσιογράφων του Wall Street Journal και του εκδότη Dow Jones, για δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με το ρεπορτάζ.

Στο δημοσίευμα της Πέμπτης, η Wall Street Journal παρουσίασε επιπλέον λεπτομέρειες για το άλμπουμ και ονόματα μερικών από τους σχεδόν 50 αποστολείς των επιστολών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Λέον Μπλακ, η σχεδιάστρια μόδας Βέρα Γουάνγκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης Μόρτιμερ Ζάκερμαν, ο πρώην ιδιοκτήτης της Victoria’s Secret Λες Γουέξνερ, ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς, ο σκάουτερ μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ και το πρώην στέλεχος της Microsoft, Ναθαν Μίρχβολντ.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης τον Βρετανό πρέσβη στις ΗΠΑ και βουλευτή του Εργατικού Κόμματος, Πίτερ Μάντελσον, στην ενότητα «φίλοι». Επιστολές απέστειλαν επίσης πρώην συνεργάτες του Επστάιν, όπως ο Άλαν «Έις» Γκρινμπεργκ και ο Τζέιμς «Τζίμι» Κέιν, με τους οποίους συνεργάστηκε στη χρηματοπιστωτική εταιρεία Bear Stearns τη δεκαετία του 1970.

Το New York Times επιβεβαίωσε το ίδιο βράδυ τις πληροφορίες του Wall Street Journal. «Το επαγγελματικά δεμένο άλμπουμ γενεθλίων είχε πολλούς τόμους και περιλάμβανε πίνακα περιεχομένων», αναφέρει το δημοσίευμα.

Τι έγραφε η κάρτα του Κλίντον στον Επστάιν

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η σημείωση του Κλίντον στον Επστάιν έγραφε: «Είναι παρηγορητικό, ε; Το να έχεις επιβιώσει τόσα χρόνια, μέσα από μάθηση και γνώσεις, περιπέτειες και [ακατανόητη λέξη], και να διατηρείς την παιδική σου περιέργεια, το κίνητρο να κάνεις τη διαφορά και την παρηγοριά των φίλων».

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον αρνήθηκε να σχολιάσει στο Wall Street Journal, παραπέμποντας στη δημόσια δήλωση του πρώην προέδρου, σύμφωνα με την οποία διέκοψε τις σχέσεις του με τον Επστάιν τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν τη σύλληψή του και δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του.

Η επιστολή του Τραμπ στο Επστάιν δεν ήταν η μόνη με σεξουαλικό περιεχόμενο, σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασε η εφημερίδα.

Ανάμεσα στα έγγραφα περιλαμβάνεται ένα ποίημα υπογεγραμμένο από τον Λέον Μπλακ: «Ξανθιά, κοκκινομάλλα ή μελαχρινή, απλωμένες γεωγραφικά / Με αυτό το δίχτυ ψαριών, ο Τζεφ τώρα είναι “Ο Γέρος και η Θάλασσα”», καθώς και μια σχεδίαση από τον Γουέξνερ που απεικόνιζε «το περίγραμμα γυναικείων μαστών». Οι εκπρόσωποι των Μπλακ και Γουέξνερ αρνήθηκαν να σχολιάσουν στο Wall Street Journal.

Μια επιστολή της Βέρα Γουάνγκ πρότεινε τον Επστάιν ως υποψήφιο για την εκπομπή “The Bachelor”. Η σχεδιάστρια δεν θέλησε να σχολιάσει.

Επίσης, μια σημείωση από τον Μίρχβολντ υποσχόταν φωτογραφίες από πρόσφατο ταξίδι στην Αφρική: «Φαίνονταν πιο ταιριαστές από οτιδήποτε θα μπορούσα να εκφράσω με λέξεις». Οι φωτογραφίες περιλάμβαναν «μια μαϊμού που φωνάζει, λιοντάρια και ζέβρες σε ζευγάρωμα», όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Ένας εκπρόσωπος του Μίρχβολντ δήλωσε στην Wall Street Journal ότι το πρώην στέλεχος της Microsoft δεν θυμάται την υποβολή της επιστολής, γνώριζε μόνο ότι ο Επστάιν ήταν δωρητής σε επιστημονική έρευνα και ότι «τακτικά μοιράζονταν φωτογραφίες και έγραφε για τη συμπεριφορά των ζώων».

Η επιστολή του Μάντελσον «περιλάμβανε φωτογραφίες με ουίσκι και ένα τροπικό νησί», σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ο Μάντελσον αναφερόταν στον Επστάιν ως «καλύτερό μου φίλο». Εκπρόσωπός του αρνήθηκε να σχολιάσει στο Wall Street Journal.

Όσον αφορά τη σχέση Τραμπ – Επστάιν, το New York Times αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε ξαναγράψει στο παρελθόν κολακευτική σημείωση προς τον Επστάιν. Σε μια αφιέρωση σε αντίτυπο του βιβλίου του Τραμπ Trump: The Art of the Comeback, που ανήκε στον Επστάιν, αναγράφεται: «Για τον Τζεφ – Είσαι ο μεγαλύτερος!». Το μήνυμα υπογράφεται «Donald» και φέρει ημερομηνία «Οκτώβριος 1997» – τον μήνα κυκλοφορίας του βιβλίου.

Η εφημερίδα επίσης δημοσίευσε μια ανεπίσημη φωτογραφία του Τραμπ με τον Επστάιν και τον τραγουδιστή Τζέιμς Μπράουν. Δεν είναι γνωστό πού τραβήχτηκε η φωτογραφία. Ο Μπράουν συχνά εμφανιζόταν στο Ατλάντικ Σίτι, Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο Τραμπ ήταν ιδιοκτήτης του καζίνο Taj Mahal.