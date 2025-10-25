ΔΙΕΘΝΗ

Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Ο Joshua Wander, ιδρυτής της 777 Partners, κατηγορείται για απάτη 500 εκατ. δολαρίων, πλαστά έγγραφα και ψεύτικες επενδύσεις - Από τις ποδοσφαιρικές ομάδες ως τα Boeing, η αυτοκρατορία του κατέρρευσε φανερώνοντας ένα από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα των τελευταίων ετών

LifO Newsroom
Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων
Ο Τζόσουα Γουόντερ (Joshua Wander) ήταν ο άνθρωπος που ήθελε να χτίσει μια αυτοκρατορία σε ποδόσφαιρο, αεροπλάνα και Χόλιγουντ. Από το Μαϊάμι έως τη Λιέγη και από το Σίδνεϊ έως το Λίβερπουλ, η εταιρεία του, 777 Partners, απέκτησε μερίδια σε ποδοσφαιρικές ομάδες, αεροπορικές εταιρείες και κινηματογραφικά στούντιο. Όμως, πίσω από την εικόνα του επιτυχημένου επιχειρηματία κρυβόταν ένα σκάνδαλο με μια αλυσίδα ψευδών ισολογισμών, παραποιημένων εγγράφων και κατηγοριών για απάτη ύψους σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο 44χρονος Γουόντερ συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 15 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία και απάτη. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, χρησιμοποίησε ένα απλό εργαλείο επεξεργασίας εικόνας - το Microsoft Paint - για να παραποιήσει τραπεζικά έγγραφα και να πείσει δανειστές ότι διέθετε εκατομμύρια σε μετρητά, ενώ στην πραγματικότητα η εταιρεία του βρισκόταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Η 777 Partners ξεκίνησε ως εταιρεία χρηματοδότησης διακανονισμών αποζημιώσεων, μέσω της θυγατρικής SuttonPark Capital. Οι επιτυχίες της έφεραν τον Γουόντερ κοντά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπου το αμερικανικό κεφάλαιο είχε γίνει ιδιαίτερα ελκυστικό. Το 2018, η εταιρεία έκανε την πρώτη της επένδυση αποκτώντας ποσοστό στη Σεβίλλη, ενώ στη συνέχεια αγόρασε μερίδια στη Χέρτα Βερολίνου, τη Τζένοα, τη Σταντάρ Λιέγης και τη βραζιλιάνικη Βάσκο ντα Γκάμα.

Παράλληλα, η 777 Partners επιχείρησε να αποκτήσει την Έβερτον, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Αγγλίας. Αν η συμφωνία ολοκληρωνόταν, θα είχε τοποθετήσει τον Γουόντερ στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού χάρτη. Ωστόσο, πριν προλάβει η Premier League να εγκρίνει την εξαγορά, η υπόθεση κατέρρευσε: επενδυτές και δανειστές κατηγόρησαν τον Γουόντερ ότι είχε δανειστεί χρήματα με εγγυήσεις περιουσιακών στοιχείων που είτε δεν υπήρχαν είτε ανήκαν ήδη σε άλλους.

Από τα Boeing στα ποδοσφαιρικά στάδια: Μια αυτοκρατορία που κατέρρευσε

Ο Γουόντερ δεν επένδυσε μόνο στο ποδόσφαιρο. Η εταιρεία του είχε παραγγείλει δεκάδες Boeing 737 για τη Flair Airlines του Καναδά και κατείχε την αυστραλιανή αεροπορική Bonza. Παράλληλα, απέκτησε μερίδιο στη British Basketball League και στην κινηματογραφική εταιρεία STX Entertainment, γνωστή για ταινίες όπως The Irishman και Ferrari.

Το 2021, όμως, η 777 Partners άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Παρά τις εντυπωσιακές κινήσεις, τα χρήματα δεν επαρκούσαν. Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Γουόντερ ότι χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα και εικονικά επενδυτικά προϊόντα για να αντλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, εκ των οποίων περίπου 25 εκατομμύρια κατέληξαν στους προσωπικούς του λογαριασμούς.

Ο οικονομικός διευθυντής του, Ντάμιεν Αλφάλα, παραδέχθηκε την ενοχή του και συνεργάζεται με το FBI. Σε ανακοίνωση, η υπηρεσία ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι «δημιούργησαν μια ψευδαίσθηση σταθερότητας που δεν υπήρξε ποτέ, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες επενδυτές εξαπατημένους».

Ο Γουόντερ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν: το 2003 συνελήφθη για κατοχή 31 γραμμαρίων κοκαΐνης, ενώ το 2011 το καζίνο Bellagio του Λας Βέγκας τον μήνυσε για απλήρωτα χρέη. Παρόλα αυτά, κατάφερε να εισχωρήσει στους κύκλους των Ευρωπαίων παραγόντων, φτάνοντας μέχρι τη θέση του εκπροσώπου της Σταντάρ Λιέγης στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων (ECA).

Σήμερα, η αυτοκρατορία του διαλύεται. Οι εταιρείες του εκποιούνται, πρώην εργαζόμενοι καταθέτουν αγωγές για απλήρωτους μισθούς, και οι αμερικανικές αρχές προχωρούν σε έρευνες για παραβιάσεις χρηματιστηριακών νόμων. Εν τω μεταξύ, η Έβερτον κατέληξε στα χέρια του δισεκατομμυριούχου Ντάνιελ Φρίντκιν στα τέλη του 2024, ξεκινώντας φέτος μια νέα εποχή στο νέο της στάδιο.

Το όνομα του Γουόντερ πλέον συνδέεται όχι με επιτυχία, αλλά με ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκάνδαλα επιχειρηματικής απάτης στον χώρο του αθλητισμού και των επενδύσεων.

Με πληροφορίες από Bloomberg

