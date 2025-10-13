UEFA: Μετά το σκάνδαλο με την Κρίσταλ Πάλας αλλάζουν οι κανονισμοί για την πολυϊδιοκτησία

Η UEFA σχεδιάζει να δώσει περισσότερο χρόνο στις ομάδες που εμπλέκονται σε περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας (MCO) να επιλύσουν τα προβλήματά τους, μετά τον θόρυβο που προκάλεσε ο αποκλεισμός της Κρίσταλ Πάλας το περασμένο καλοκαίρι από το Europa League.

Η αλλαγή συζητήθηκε στη συνάντηση της νέας ένωσης European Football Clubs στη Ρώμη και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την επόμενη σεζόν. Μέχρι τώρα, οι ομάδες όφειλαν να ενημερώσουν την UEFA για πιθανά ζητήματα πολυϊδιοκτησίας μέχρι την 1η Μαρτίου. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο προβλέπει διπλή προθεσμία:

Η 1η Μαρτίου παραμένει ως ημερομηνία ειδοποίησης,

ενώ η τελική προθεσμία επίλυσης θα μετατεθεί για τις αρχές Ιουνίου, λίγο πριν τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στόχος είναι να αποφεύγονται περιπτώσεις όπως αυτή της Πάλας, που τιμωρήθηκε επειδή δεν κατάφερε να συμμορφωθεί εγκαίρως, χάνοντας τη θέση της στο Europa League από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

UEFA: Το προηγούμενο της Κρίσταλ Πάλας

Η υπόθεση της Κρίσταλ Πάλας αποτέλεσε παράδειγμα προς αποφυγή για τις ευρωπαϊκές αρχές. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή της μέσω της κατάκτησης του FA Cup, η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της UEFA (CFCB) αποφάσισε τον αποκλεισμό της, κρίνοντας πως ο τότε μέτοχος Τζον Τέξτορ (John Textor) είχε αποφασιστική επιρροή τόσο στην Πάλας όσο και στη Λιόν, η οποία επίσης είχε προκριθεί στο Europa League.

Η UEFA θεώρησε πως η Πάλας δεν είχε δημιουργήσει εγκαίρως τον απαραίτητο “blind trust” – ένα ανεξάρτητο σχήμα διαχείρισης που εξασφαλίζει ότι ο κοινός ιδιοκτήτης δεν επηρεάζει ταυτόχρονα δύο ομάδες που συμμετέχουν στην ίδια διοργάνωση. Αν και ο Τέξτορ πούλησε αργότερα το 44,9% των μετοχών του σε νέο επενδυτή, η απόφαση παρέμεινε.

Το αποτέλεσμα; Η Λιόν πήρε τη θέση της Πάλας στο Europa League, με βάση το ότι η θέση μέσω πρωταθλήματος υπερισχύει έναντι της κατάκτησης εγχώριου κυπέλλου — απόφαση που, σύμφωνα με αναλυτές, στοίχισε στην Πάλας πάνω από 20 εκατομμύρια λίρες.

UEFA: Νέοι κανονισμοί για την πολυϊδιοκτησία

Η UEFA, βλέποντας την αυξανόμενη παρουσία πολυϊδιοκτησιακών ομίλων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αποφάσισε να προσαρμοστεί. Η νέα πρόταση προβλέπει ότι οι ομάδες με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως, αλλά θα έχουν περισσότερο χρόνο να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις – όπως τη δημιουργία ενός blind trust ή τη μερική μεταβίβαση μετοχών.

Παράλληλα, η μη γνωστοποίηση τέτοιων σχέσεων ιδιοκτησίας μέχρι την 1η Μαρτίου θα εξακολουθεί να θεωρείται παράβαση των κανονισμών.

Ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και με άλλες ομάδες:

οι Drogheda United από την Ιρλανδία και η Dunajska Streda από τη Σλοβακία αποβλήθηκαν εξ ολοκλήρου από την Ευρώπη λόγω σχέσης με άλλους συλλόγους του ίδιου ομίλου.

Αντίθετα, ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφεραν να συμμορφωθούν εγκαίρως, δημιουργώντας ανεξάρτητα διοικητικά σχήματα για τις θυγατρικές τους ομάδες, Ζιρόνα και Νις, αντίστοιχα.

Η υπόθεση της Πάλας αποτέλεσε σημείο καμπής για την UEFA, η οποία δέχθηκε έντονη κριτική για τον άκαμπτο τρόπο εφαρμογής των κανονισμών της. Η αγγλική ομάδα ισχυρίστηκε πως δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου, ενώ βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια του FA Cup. Ωστόσο, η UEFA δεν έκανε δεκτή καμία δικαιολογία. Με τις νέες ρυθμίσεις, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στοχεύει στην πρόληψη παρόμοιων περιπτώσεων και στη διαφάνεια μεταξύ συλλόγων που ανήκουν στο ίδιο επιχειρηματικό δίκτυο. Παρότι η UEFA αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα, πηγές αναφέρουν ότι η αλλαγή θα ισχύσει από τη σεζόν 2025-26.

Η νέα στάση της UEFA δεν σημαίνει χαλάρωση, αλλά προσαρμογή στην πραγματικότητα ενός ποδοσφαίρου που ελέγχεται ολοένα και περισσότερο από πολυεθνικά επενδυτικά σχήματα. Οι ομάδες καλούνται πλέον να ενεργούν πιο υπεύθυνα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα παραβιάζουν άθελά τους τους κανόνες. Αν και η υπόθεση της Πάλας λειτούργησε ως «παράδειγμα τιμωρίας», η UEFA φαίνεται πως επιδιώκει πλέον έναν πιο ρεαλιστικό και συνεργατικό τρόπο εφαρμογής των κανονισμών της.

Με πληροφορίες από Guardian