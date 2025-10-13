ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

UEFA: Μετά το σκάνδαλο με την Κρίσταλ Πάλας αλλάζουν οι κανονισμοί για την πολυϊδιοκτησία

Η UEFA αλλάζει τους κανονισμούς πολυϊδιοκτησίας μετά το σκάνδαλο της Κρίσταλ Πάλας, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις ομάδες για συμμόρφωση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
UEFA: Μετά το σκάνδαλο με την Κρίσταλ Πάλας αλλάζουν οι κανονισμοί για την πολυϊδιοκτησία Facebook Twitter
0

Η UEFA σχεδιάζει να δώσει περισσότερο χρόνο στις ομάδες που εμπλέκονται σε περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας (MCO) να επιλύσουν τα προβλήματά τους, μετά τον θόρυβο που προκάλεσε ο αποκλεισμός της Κρίσταλ Πάλας το περασμένο καλοκαίρι από το Europa League.

Η αλλαγή συζητήθηκε στη συνάντηση της νέας ένωσης European Football Clubs στη Ρώμη και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την επόμενη σεζόν. Μέχρι τώρα, οι ομάδες όφειλαν να ενημερώσουν την UEFA για πιθανά ζητήματα πολυϊδιοκτησίας μέχρι την 1η Μαρτίου. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο προβλέπει διπλή προθεσμία:

  • Η 1η Μαρτίου παραμένει ως ημερομηνία ειδοποίησης,
  • ενώ η τελική προθεσμία επίλυσης θα μετατεθεί για τις αρχές Ιουνίου, λίγο πριν τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στόχος είναι να αποφεύγονται περιπτώσεις όπως αυτή της Πάλας, που τιμωρήθηκε επειδή δεν κατάφερε να συμμορφωθεί εγκαίρως, χάνοντας τη θέση της στο Europa League από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

UEFA: Το προηγούμενο της Κρίσταλ Πάλας

Η υπόθεση της Κρίσταλ Πάλας αποτέλεσε παράδειγμα προς αποφυγή για τις ευρωπαϊκές αρχές. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή της μέσω της κατάκτησης του FA Cup, η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της UEFA (CFCB) αποφάσισε τον αποκλεισμό της, κρίνοντας πως ο τότε μέτοχος Τζον Τέξτορ (John Textor) είχε αποφασιστική επιρροή τόσο στην Πάλας όσο και στη Λιόν, η οποία επίσης είχε προκριθεί στο Europa League.

Η UEFA θεώρησε πως η Πάλας δεν είχε δημιουργήσει εγκαίρως τον απαραίτητο “blind trust” – ένα ανεξάρτητο σχήμα διαχείρισης που εξασφαλίζει ότι ο κοινός ιδιοκτήτης δεν επηρεάζει ταυτόχρονα δύο ομάδες που συμμετέχουν στην ίδια διοργάνωση. Αν και ο Τέξτορ πούλησε αργότερα το 44,9% των μετοχών του σε νέο επενδυτή, η απόφαση παρέμεινε.

Το αποτέλεσμα; Η Λιόν πήρε τη θέση της Πάλας στο Europa League, με βάση το ότι η θέση μέσω πρωταθλήματος υπερισχύει έναντι της κατάκτησης εγχώριου κυπέλλου — απόφαση που, σύμφωνα με αναλυτές, στοίχισε στην Πάλας πάνω από 20 εκατομμύρια λίρες.

UEFA: Νέοι κανονισμοί για την πολυϊδιοκτησία

Η UEFA, βλέποντας την αυξανόμενη παρουσία πολυϊδιοκτησιακών ομίλων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αποφάσισε να προσαρμοστεί. Η νέα πρόταση προβλέπει ότι οι ομάδες με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως, αλλά θα έχουν περισσότερο χρόνο να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις – όπως τη δημιουργία ενός blind trust ή τη μερική μεταβίβαση μετοχών.

Παράλληλα, η μη γνωστοποίηση τέτοιων σχέσεων ιδιοκτησίας μέχρι την 1η Μαρτίου θα εξακολουθεί να θεωρείται παράβαση των κανονισμών.

Ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και με άλλες ομάδες:

  • οι Drogheda United από την Ιρλανδία και η Dunajska Streda από τη Σλοβακία αποβλήθηκαν εξ ολοκλήρου από την Ευρώπη λόγω σχέσης με άλλους συλλόγους του ίδιου ομίλου.
  • Αντίθετα, ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφεραν να συμμορφωθούν εγκαίρως, δημιουργώντας ανεξάρτητα διοικητικά σχήματα για τις θυγατρικές τους ομάδες, Ζιρόνα και Νις, αντίστοιχα.

Η υπόθεση της Πάλας αποτέλεσε σημείο καμπής για την UEFA, η οποία δέχθηκε έντονη κριτική για τον άκαμπτο τρόπο εφαρμογής των κανονισμών της. Η αγγλική ομάδα ισχυρίστηκε πως δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου, ενώ βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια του FA Cup. Ωστόσο, η UEFA δεν έκανε δεκτή καμία δικαιολογία. Με τις νέες ρυθμίσεις, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στοχεύει στην πρόληψη παρόμοιων περιπτώσεων και στη διαφάνεια μεταξύ συλλόγων που ανήκουν στο ίδιο επιχειρηματικό δίκτυο. Παρότι η UEFA αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα, πηγές αναφέρουν ότι η αλλαγή θα ισχύσει από τη σεζόν 2025-26.

Η νέα στάση της UEFA δεν σημαίνει χαλάρωση, αλλά προσαρμογή στην πραγματικότητα ενός ποδοσφαίρου που ελέγχεται ολοένα και περισσότερο από πολυεθνικά επενδυτικά σχήματα. Οι ομάδες καλούνται πλέον να ενεργούν πιο υπεύθυνα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα παραβιάζουν άθελά τους τους κανόνες. Αν και η υπόθεση της Πάλας λειτούργησε ως «παράδειγμα τιμωρίας», η UEFA φαίνεται πως επιδιώκει πλέον έναν πιο ρεαλιστικό και συνεργατικό τρόπο εφαρμογής των κανονισμών της.

Με πληροφορίες από Guardian

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το ημερολόγιο ενός διαιτητή: «Ήμασταν σχεδόν γυμνοί και ο Κολίνα μας εξέταζε με το παγερό βλέμμα του»

Βιβλίο / Το ημερολόγιο ενός διαιτητή: «Ήμασταν σχεδόν γυμνοί και ο Κολίνα μας εξέταζε με το παγερό βλέμμα του»

Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του που έχει τίτλο “House of Cards”, ο Σουηδός πρώην διεθνής Γιόνας Έρικσον περιγράφει τις ταπεινωτικές μετρήσεις βάρους στα σεμινάρια διαιτητών της UEFA
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναστασία Ντραγκομίροβα: «Στήριξη δεν υπάρχει από πουθενά, αλλά έχω μάθει να μην γκρινιάζω»

Αθλητισμός / Αναστασία Ντραγκομίροβα: «Στήριξη δεν υπάρχει, αλλά έχω μάθει να μην γκρινιάζω»

H ανερχόμενη αθλήτρια του ελληνικού στίβου έχει μάθει να μην αφήνει το παρελθόν να την κρατά πίσω, τροφοδοτείται από το συναίσθημα, έχει στόχο τους Ολυμπιακούς και ζωγραφίζει παντού, ακόμα και στο δέρμα της.
ΜΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
Ιαπωνία: Ο τεχνικός διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έβλεπε σε πτήση εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Αθλητισμός / Ιαπωνία: Ο τεχνικός διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έβλεπε σε πτήση εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Ο τεχνικός διευθυντής της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας καταδικάστηκε σε αναστολή 18 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ στη Γαλλία μετά τη σύλληψή του σε πτήση με παιδικές πορνογραφικές εικόνες. Η JFA τερμάτισε άμεσα το συμβόλαιό του
LIFO NEWSROOM
Ο viral σκοπευτής των Ολυμπιακών ξανά στην κορυφή – Τρία χρυσά για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό 2025

Αθλητισμός / Ο viral σκοπευτής των Ολυμπιακών ξανά στην κορυφή – Τρία χρυσά για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό 2025

Αυτή τη φορά, οδήγησε την εθνική ομάδα της Τουρκίας σε σαρωτική επικράτηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων Όπλων, που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη
LIFO NEWSROOM
Aurelien Fontenoy: Ο Γάλλος ποδηλάτης που «κατέκτησε» τον Πύργο του Άιφελ

Αθλητισμός / Aurelien Fontenoy: Ο Γάλλος ποδηλάτης που «κατέκτησε» τον Πύργο του Άιφελ

Ο ποδηλάτης Aurelien Fontenoy κατέρριψε κάθε ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε μόλις 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, χωρίς να ακουμπήσει το έδαφος. Ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα στο πλαίσιο του πρότζεκτ “The Climb”, που έχει κατακτήσει το διαδίκτυο
LIFO NEWSROOM
 
 