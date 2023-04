Διαστημικό τηλεσκόπιο Webb: Νέα σπάνια εικόνα του πλανήτη Ουρανού

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA τράβηξε μια εντυπωσιακή όσο και σπάνια εικόνα του πλανήτη Ουρανού.

Η νέα εικόνα του τηλεσκοπίου James Webb παρουσιάζει δακτυλίους καθώς και φωτεινά χαρακτηριστικά στην ατμόσφαιρα του πλανήτη Ουρανού.

Τα δεδομένα του Webb είναι πολύ σημαντικά καθώς οι δακτύλιοι σκόνης που διακρίνονται αμυδρά έχουν απεικονιστεί μόνο άλλες δυο φορές από δύο άλλες εγκαταστάσεις: από το διαστημικό σκάφος Voyager 2 όταν πέρασε από τον πλανήτη το 1986 και από το παρατηρητήριο Keck με προηγμένα προσαρμοστικά οπτικά συστήματα.

Ο έβδομος πλανήτης από τον Ήλιο, ο Ουρανός, περιστρέφεται στο πλάι του, σε γωνία περίπου 90 μοιρών από το πεδίο της τροχιάς του. Αυτό προκαλεί ακραίες εποχές, καθώς οι πόλοι του πλανήτη βιώνουν πολλά χρόνια συνεχούς ηλιακού φωτός που ακολουθούνται από ισάριθμα χρόνια πλήρους σκοταδιού. Ο Ουρανός χρειάζεται 84 χρόνια για να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο.

Uranus has never looked better. Really.



