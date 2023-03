Ηθοποιός του «Stranger Things» κατήγγειλε ότι έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από παραγωγό

Η πρωταγωνίστρια της διάσημης σειράς του Netflix, «Stranger Things» Grace Van Dien, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας από τις τελευταίες της ταινίες.

Αυτός είναι και ο λόγος που προς το παρόν θα απέχει από την υποκριτική, όπως είπε.

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο Twitch, η 26χρονη ηθοποιός του Stranger Things είπε ότι απέρριψε τουλάχιστον τέσσερις ταινίες τις τελευταίες δυόμισι εβδομάδες αφότου ένας παραγωγός φέρεται να της ζήτησε να κάνουν τρίο. Αντίθετα, η Van Dien είπε ότι θα προτιμούσε να αφιερώνει χρόνο στο Twitch, όπου μπορεί να ελέγχει το δικό της περιβάλλον.

«Αυτό είναι το θέμα: Έχω δει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι στεναχωρημένοι μαζί μου που απέρριψα κάποιες ταινίες και αποφάσισα να κάνω streaming αντ' αυτού, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες παραγωγές, που δούλεψα, δεν είχα και τις καλύτερες εμπειρίες με μερικούς από τους ανθρώπους με τους οποίους έπρεπε να δουλέψω», είπε. «Με το streaming, επιλέγω με ποιον θα κάνω παρέα, με ποιον θα μιλήσω κ.λπ., κ.λπ.».

#StrangerThings star Grace Van Dien says she’s focusing on Twitch streaming instead of acting after a producer asked her for sexual favors. pic.twitter.com/rIZh713u9H