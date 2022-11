Ιταλία: Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν βρεθεί έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στο νησί Ίσκια της Κάτω Ιταλίας, στην περιφέρεια της Νάπολης, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας

«Υπάρχουν οκτώ επιβεβαιωμένοι θάνατοι από την κατολίσθηση στην Ίσκια», δήλωσε ο Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος είναι αναπληρωτής πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος της Λέγκας, που συμμετέχει στον ακροδεξιό κυβερνητικό συνασπισμό. Νωρίτερα, πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον 13 αγνοούμενους.

#UPDATE "There are eight deaths confirmed by the landslide in Ischia," Matteo Salvini, who is also deputy prime minister and leader of the League party, was quoted as saying by the AGI news agency and the La Repubblica daily. pic.twitter.com/nI8TXhAq4c