Ιταλία: Συνελήφθη 17χρονος που σχεδίαζε επίθεση σε σχολείο - Στο επίκεντρο ακόμη επτά άτομα

Ένας 17χρονος συνελήφθη στην Πεσκάρα της Ιταλίας, κατηγορούμενος ότι σχεδίαζε επίθεση σε σχολείο, ενώ άλλοι επτά ανήλικοι βρίσκονται υπό έρευνα για συμμετοχή σε δίκτυο με εξτρεμιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την ειδική μονάδα των Καραμπινιέρων (ROS) σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών η Ούμπρια, η Τοσκάνη και η Εμίλια-Ρομάνια.

Ο ανήλικος φέρεται να αναζητούσε οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και όπλων, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν εγχειρίδια με τεχνικές πληροφορίες για επικίνδυνες χημικές και βακτηριολογικές ουσίες, καθώς και υλικό για σαμποτάζ κρίσιμων υποδομών.

Ιταλία: Οι αρχές εξετάζουν τη δραστηριότητά του σε ομάδες όπου κυριαρχούσαν ιδεολογίες περί «ανωτερότητας της Άριας φυλής»

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τη δραστηριότητά του σε διαδικτυακές ομάδες, όπου κυριαρχούσαν ιδεολογίες περί «ανωτερότητας της Άριας φυλής» και περιεχόμενο που εξυμνούσε δράστες μαζικών επιθέσεων, όπως ο Μπρέντον Τάραντ και ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 17χρονος εμπνεόταν από επιθέσεις όπως αυτή στο λύκειο Κολουμπάιν, με στόχο να πραγματοποιήσει παρόμοιο χτύπημα.

Συνολικά επτά ακόμη νεαρά άτομα ερευνώνται για προπαγάνδα και υποκίνηση βίας με βάση φυλετικό, εθνοτικό και θρησκευτικό μίσος. Οι αρχές έχουν κατασχέσει ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά και υπολογιστές, που θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί το εύρος της εμπλοκής τους.

Το δίκτυο φαίνεται να συνδέεται με διεθνείς νεοναζιστικούς και κύκλους της θεωρίας της επιτάχυνσης, που δραστηριοποιούνται κυρίως μέσω social media και πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, Giuseppe Valditara, σχολιάζοντας την υπόθεση, τόνισε την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας των κοινωνικών δικτύων. Όπως ανέφερε, η υπόθεση αναδεικνύει τον ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών στη διάδοση επικίνδυνου περιεχομένου και υπογράμμισε ότι εξετάζονται μέτρα περιορισμού της πρόσβασης ανηλίκων, με προτάσεις για όριο ηλικίας έως και τα 14 έτη.

Με πληροφορίες από ANSA

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βρετανία: Στη φυλακή τρεις νεοναζί που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές και τζαμιά