Βρετανία: Στη φυλακή τρεις νεοναζί που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές και τζαμιά

Οι τρεις νεοναζί στη Βρετανία σχεδίαζαν επιθέσεις και με όπλο κατασκευασμένο σε 3D Printer

Αστυνομία στη Βρετανία / EPA
Σε συνολική ποινή φυλάκισης 29 ετών καταδικάστηκαν τρεις νεοναζί στη Βρετανία, που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές, μάλιστα και με όπλο κατασκευασμένο σε τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Στη Βρετανία συνελήφθησαν οι Brogan Stewart, 25 ετών, ο Christopher Ringrose, 34 ετών, και ο Marco Pitzettu, 25 ετών, οι οποίοι είχαν αποθηκεύσει αλεξίσφαιρα γιλέκα και περισσότερα από 200 όπλα, μεταξύ των οποίων βαλλίστρες, σπαθιά, μαχαίρια, τσεκούρια, κυνηγετικά μαχαίρια και ένα όπλο κατασκευασμένο με 3D εκτυπωτή.

Το σχεδόν ολοκληρωμένο τυπωμένο τουφέκι FGC-9 Mk II που βρέθηκε στη σοφίτα του Ringrose δεν είχε κάννη και επικρουστήρα, αλλά οι άνδρες προμηθεύονταν τα εξαρτήματα για να ολοκληρώσουν το όπλο, το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, θα μπορούσε τότε «να είχε χρησιμοποιηθεί με καταστροφικές συνέπειες».

Το Sheffield Crown Court, στην ετυμηγορία του, ισχυρίστηκε ότι οι τρεις άνδρες είχαν κοινό ενδιαφέρον για την επιβίωση στη φύση και τα βίντεο στο YouTube των «preppers», δηλαδή των ανθρώπων που προετοιμάζονται για την πιθανότητα μιας καταστροφής η οποία θα αλλάξει τον κόσμο, αποθηκεύοντας προμήθειες, τρόφιμα και πυρομαχικά.

Βρετανία: Στρατολογούσαν άλλους νεοναζί

Οι εισαγγελείς της υπόθεσης στη Βρετανία ανέφεραν πως οι τρεις δράστες προετοιμάζονταν για έναν «φυλετικό πόλεμο» και είχαν χρησιμοποιήσει διαδικτυακές κοινότητες, για να στρατολογήσουν έναν στενό κύκλο ανθρώπων, ο οποίος επικοινωνούσε σε ιδιωτικές συνομιλίες, καθώς προετοιμαζόταν να αναλάβει δράση.

Στις 5 Ιανουαρίου του περασμένου έτους, ένας μυστικός αστυνομικός διείσδυσε στην ομάδα.

Ο Stewart έστειλε μήνυμα στον αστυνομικό μέσω Telegram, λέγοντάς του ότι ήταν «απογοητευμένος από άλλες ακροδεξιές ομάδες που απλώς κάθονται και μιλάνε», προσθέτοντας: «Θέλω να δημιουργήσω τη δική μου ομάδα, γιατί οι πράξεις είναι πιο δυνατές από τα λόγια».

Ο αυτοαποκαλούμενος ηγέτης Stewart διόρισε τους Ringrose και Pitzettu ως «οπλοστάτες» και συζήτησαν για την απόκτηση στολών καθώς και για πιθανούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων τζαμιών και συναγωγών.

Σε μια ομαδική κλήση στις 5 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, είπαν ότι το σχέδιο ήταν να «περιφέρονται» αναζητώντας «ανθρώπινους στόχους» κοντά σε ένα ισλαμικό εκπαιδευτικό κέντρο, «να κάνουν ό,τι κάνουν, και μετά να επιστρέψουν στο σπίτι του Στιούαρτ για τσάι, και απονομή μεταλλιών».

Προτού προχωρήσει η «επιχείρηση», ο φερόμενος ως αρχηγός ήθελε τα μέλη, που δεν είχαν συναντηθεί ποτέ, να «βγούν μαζί, να έρθουν πιο κοντά και να εδραιώσουν την αδελφότητα» στις 18 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η «εκδήλωση» δεν πραγματοποιήθηκε και η ομάδα συνελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου, μετά από έφοδο της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας σε ακίνητα στο Γιορκσάιρ, το Ντέρμπισαϊρ και το Στάφορντσαϊρ.

Με πληροφορίες από Sky News

