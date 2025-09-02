Ιταλία: Σκέψεις για απόκρυψη κρατικών πτήσεων μετά το μπλοκάρισμα του σήματος στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν

Η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να πάψει να δημοσιοποιεί τα δρομολόγια κρατικών πτήσεων, μετά το περιστατικό με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της οποίας το αεροσκάφος φέρεται να υπέστη παρεμβολές στο σήμα πλοήγησης, με την ευθύνη να αποδίδεται στη Ρωσία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστή για τη σκληρή στάση της απέναντι στη Μόσχα, πετούσε προς τη Βουλγαρία την Κυριακή, όταν χάθηκε το σήμα δορυφορικής πλοήγησης, αναγκάζοντας το αεροπλάνο να καθυστερήσει και να περιφέρεται στον εναέριο χώρο της Φιλιππούπολης για περίπου μία ώρα.

Η υπόθεση αναζωπύρωσε τις συζητήσεις στην ΕΕ για την ασφάλεια των πτήσεων ηγετών, καθώς οι επιθέσεις ηλεκτρονικού πολέμου με παρεμβολές GPS ή «spoofing» έχουν πολλαπλασιαστεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και εντάθηκαν ακόμη περισσότερο το τελευταίο έτος.

Σύμφωνα με πηγές του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, η Ρώμη μελετά σχέδιο για την «ταξινόμηση» των κρατικών πτήσεων, ώστε να μην δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, αλλά και να εμποδιστεί η ανίχνευσή τους σε εξειδικευμένες εφαρμογές παρακολούθησης. Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο είχε θέσει το θέμα ήδη πριν από μήνες, όταν οι παρεμβολές στο σήμα δορυφορικής πλοήγησης άρχισαν να γίνονται συχνότερες κοντά στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Παρεμβολές GPS έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε Λετονία, Εσθονία, αλλά και σε πτήσεις Βρετανών και Φινλανδών αξιωματούχων. Χάρτης του Associated Press κατέγραψε σχεδόν 80 τέτοια περιστατικά σε όλη την Ευρώπη, τα οποία αποδίδονται σε ρωσικές ενέργειες.

Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές «λανθασμένες». Από την πλευρά του, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως το ζήτημα λαμβάνεται «εξαιρετικά σοβαρά» και πως η Συμμαχία εργάζεται «μέρα και νύχτα» για να αποτρέψει νέες επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Guardian

