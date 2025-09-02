ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιταλία: Σκέψεις για απόκρυψη κρατικών πτήσεων μετά το μπλοκάρισμα του σήματος στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν

Παρεμβολές GPS έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε Λετονία, Εσθονία, αλλά και σε πτήσεις Βρετανών και Φινλανδών αξιωματούχων.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιταλία: Σκέψεις για απόκρυψη κρατικών πτήσεων μετά το μπλοκάρισμα του σήματος στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να πάψει να δημοσιοποιεί τα δρομολόγια κρατικών πτήσεων, μετά το περιστατικό με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της οποίας το αεροσκάφος φέρεται να υπέστη παρεμβολές στο σήμα πλοήγησης, με την ευθύνη να αποδίδεται στη Ρωσία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστή για τη σκληρή στάση της απέναντι στη Μόσχα, πετούσε προς τη Βουλγαρία την Κυριακή, όταν χάθηκε το σήμα δορυφορικής πλοήγησης, αναγκάζοντας το αεροπλάνο να καθυστερήσει και να περιφέρεται στον εναέριο χώρο της Φιλιππούπολης για περίπου μία ώρα.

Η υπόθεση αναζωπύρωσε τις συζητήσεις στην ΕΕ για την ασφάλεια των πτήσεων ηγετών, καθώς οι επιθέσεις ηλεκτρονικού πολέμου με παρεμβολές GPS ή «spoofing» έχουν πολλαπλασιαστεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και εντάθηκαν ακόμη περισσότερο το τελευταίο έτος.

Σύμφωνα με πηγές του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, η Ρώμη μελετά σχέδιο για την «ταξινόμηση» των κρατικών πτήσεων, ώστε να μην δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, αλλά και να εμποδιστεί η ανίχνευσή τους σε εξειδικευμένες εφαρμογές παρακολούθησης. Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο είχε θέσει το θέμα ήδη πριν από μήνες, όταν οι παρεμβολές στο σήμα δορυφορικής πλοήγησης άρχισαν να γίνονται συχνότερες κοντά στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Παρεμβολές GPS έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε Λετονία, Εσθονία, αλλά και σε πτήσεις Βρετανών και Φινλανδών αξιωματούχων. Χάρτης του Associated Press κατέγραψε σχεδόν 80 τέτοια περιστατικά σε όλη την Ευρώπη, τα οποία αποδίδονται σε ρωσικές ενέργειες.

Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές «λανθασμένες». Από την πλευρά του, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως το ζήτημα λαμβάνεται «εξαιρετικά σοβαρά» και πως η Συμμαχία εργάζεται «μέρα και νύχτα» για να αποτρέψει νέες επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το δείπνο που άλλαξε τα πάντα μετά την επανασύνδεση τους το 2008

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το δείπνο που άλλαξε τα πάντα μετά την επανασύνδεση τους το 2008

Μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους τον Απρίλιο του 2007 και την επανασύνδεσή τους λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι δεν άφησε καμία αμφιβολία στους εργαζομένους του παλατιού, ότι ήταν γραφτό να παντρευτούν
LIFO NEWSROOM
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απευθύνουν έκκληση για βοήθεια - Ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 900

Διεθνή / Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απευθύνουν έκκληση για βοήθεια - Ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 900

Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι έρευνες των σωστικών συνεργείων μετά τον φονικό σεισμό των 6 Ρίχτερ - Οι διασώστες δίνουν μάχη για να φτάσουν σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών

Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Κίνα: Γιατί είναι εκεί ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ-ουν, και τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»;

Διεθνή / Γιατί βρίσκονται στην Κίνα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν, και τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»;

Πώς εξηγούν οι αναλυτές το γεγονός ότι την στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στο Πεκίνο θα παρακολουθήσουν οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, μαζί με τον πρόεδρο του Ιράν
LIFO NEWSROOM
 
 