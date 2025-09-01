ΔΙΕΘΝΗ
Η ΕΕ αναπτύσσει δορυφόρους κατά των παρεμβολών σε GPS μετά το συμβάν με τη φον ντερ Λάιεν

Το αεροπλάνο που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS - Υποψίες για ρωσική παρέμβαση

LifO Newsroom
Ενίσχυση στην Άμυνα από την ΕΕ, με την ανάπτυξη νέων δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, μετά το συμβάν με το αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / Φωτ.: EPA
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει επιπλέον δορυφόρους για ενίσχυση της Άμυνας κατά των παρεμβολών στο σύστημα GPS μετά το συμβάν με τη φον ντερ Λάιεν.

Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, ανακοίνωσε την ανάπτυξη νέων δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε παρεμβολές στο σύστημα GPS, αλλά και τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσής τους.

Οι δηλώσεις του Κουμπίλιους, ήλθαν μία ημέρα αφότου το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

ΕΕ: «Πράγματι, υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS στο αεροπλάνο με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν»

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε Ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ' αυτό το περιστατικό».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

