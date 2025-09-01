Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις παρεμβολές στο αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε Ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ' αυτό το περιστατικό».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Υποψίες ρωσικής παρεμβολής σε GPS, λένε οι FT

Επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους «που γνωρίζουν το θέμα», οι Financial Times ανέφεραν νωρίτερα σήμερα, ότι μια ύποπτη ρωσική επίθεση παρεμβολής φέρεται να απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο, αναγκάζοντας το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προσγειωθεί στο Πλόβντιβ την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η υποτιθέμενη «ρωσική παρεμβολή», φέρεται να απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS στο βουλγαρικό αεροδρόμιο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε αναγκαστικά στο Πλόβντιβ χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς έντυπους χάρτες, καθώς επηρεάστηκε η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

«Όλη η περιοχή του αεροδρομίου έχασε το σήμα GPS», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Μετά από μία ώρα πτήσης γύρω από το αεροδρόμιο, ο πιλότος αποφάσισε να προσγειώσει το αεροσκάφος χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τους έντυπους χάρτες, πρόσθεσε. «Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», προσθέτει.

Η Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ανακοίνωση προς τους Financial Times.

«Από τον Φεβρουάριο του 2022, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση σε περιστατικά παρεμβολών (jamming) και πιο πρόσφατα σε περιστατικά παραπλάνησης (spoofing) GPS», ανέφερε. «Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη των σημάτων GPS, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες σε αεροσκάφη και χερσαία συστήματα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους FT ότι «οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες», την ίδια ώρα που αναμένεται και η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.