Πέθανε το τελευταίο εν ζωή μέλος της αποστολής που κατέκτησε για πρώτη φορά το Έβερεστ

Ο Κάντσα Σέρπα, το τελευταίο εν ζωή μέλος της ιστορικής ορειβατικής αποστολής που κατέκτησε για πρώτη φορά το όρος Έβερεστ, πέθανε σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ορειβασίας του Νεπάλ.

Ο Σέρπα άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι του, στην περιοχή Κάπαν του Κατμαντού, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Φουρ Γκέλτζε Σέρπα.

«Έφυγε ήρεμα στο σπίτι του», δήλωσε ο Φουρ Γκέλτζε, προσθέτοντας ότι ο Κάντσα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες. «Μαζί του χάνεται ένα κεφάλαιο της ιστορίας της ορειβασίας». Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα.

Ο Κάντσα ήταν ένα από τα 35 μέλη της αποστολής που οδήγησε τον Νεοζηλανδό Έντμουντ Χίλαρι και τον Σέρπα οδηγό του, Τενζίνγκ Νόργκεϊ, στην κορυφή των 8.849 μέτρων, στις 29 Μαΐου 1953. Ήταν ένας από τους τρεις Σέρπα που έφτασαν στο τελευταίο καταφύγιο πριν από την κορυφή, μαζί με τον Χίλαρι και τον Τενζίνγκ.

Ο Τενζίνγκ πέθανε το 1986, ενώ ο Χίλαρι το 2008.

Heartfelt Condolences!

The Nepali tourism industry will miss you dearly. Rest in eternal peace, legend.#nepalmountaineeringassociation I #NMA I #kanchhasherpa I #Onlysurvivingmemberof1steverestsummit I pic.twitter.com/8uQHF8RDAz — Nepal Mountaineering Association (@nepalmountains) October 16, 2025

Γεννημένος το 1933 στο Ναμτσέ Μπαζάρ, την πύλη του Έβερεστ, ο Κάντσα ξεκίνησε την ορειβασία σε ηλικία 19 ετών και παρέμεινε ενεργός στον χώρο των αποστολών μέχρι τα 50 του.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press τον Μάρτιο του 2024, είχε εκφράσει ανησυχία για τον υπερκορεσμό και τη ρύπανση στο ψηλότερο βουνό του κόσμου, καλώντας τους ανθρώπους να το σέβονται ως θεότητα.

«Θα ήταν καλύτερα να μειωθεί ο αριθμός των ορειβατών», είχε πει τότε.

Μεταξύ των Σέρπα, το Έβερεστ είναι γνωστό ως Τσομολάνγκμα, που σημαίνει «μητέρα θεά του κόσμου». Τα μέλη της κοινότητας τελούν παραδοσιακά τελετές πριν επιχειρήσουν ανάβαση στο βουνό.

Ο Κάντσα Σέρπα αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τέσσερις γιους, δύο κόρες και εγγόνια.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σχεδόν 1.000 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στις πλαγιές του Έβερεστ μετά από σφοδρή χιονοθύελλα