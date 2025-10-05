Σχεδόν 1.000 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στις πλαγιές του Έβερεστ μετά από σφοδρή χιονοθύελλα

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στις πλαγιές του Έβερεστ, μετά από σφοδρή χιονοθύελλα.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες μεγάλες επιχειρήσεις διάσωσης, τουλάχιστον 1.000 ανθρώπων, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε απομακρυσμένες πλαγιές του όρους Έβερεστ στο Θιβέτ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σφοδρή χιονοθύελλα έχει παγιδεύσει εκατοντάδες ανθρώπους σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεκάδες ντόπιοι κάτοικοι και ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να απομακρύνουν το χιόνι που μπλοκάρει την πρόσβαση, σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κινεζικά μέσα ανέφεραν πως ορισμένοι τουρίστες έχουν ήδη διασωθεί.

Η έντονη χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και εντάθηκε στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή σε ορειβάτες και πεζοπόρους. Η ομάδα διάσωσης «Blue Sky» του Θιβέτ έλαβε κλήση για βοήθεια, καθώς είχε αναφορές για σκηνές που είχαν καταρρεύσει λόγω του χιονιού και πως κάποιοι πεζοπόροι είχαν παρουσιάσει συμπτώματα υποθερμίας.

Την ίδια ώρα, η τουριστική εταιρεία της επαρχίας Τίνγκρι ανέστειλε την πώληση εισιτηρίων και την είσοδο στην τουριστική ζώνη του Έβερεστ από το Σάββατο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η περιοχή πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα αυτή την περίοδο, ενώ στο Νεπάλ ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες, που παρέσυραν γέφυρες και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους τις τελευταίες δύο ημέρες.

Με πληροφορίες από BBC