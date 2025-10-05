ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στις πλαγιές του Έβερεστ μετά από σφοδρή χιονοθύελλα

Σε εξέλιξη μεγάλες επιχειρήσεις διάσωσης στις απομακρυσμένες πλαγιές του όρους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σχεδόν 1.000 άνθρωποι παγιδευμένοι στις πλαγιές του Έβερεστ μετά από σφοδρή χιονοθύελλα Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Έβερεστ / Getty Images
0

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στις πλαγιές του Έβερεστ, μετά από σφοδρή χιονοθύελλα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες μεγάλες επιχειρήσεις διάσωσης, τουλάχιστον 1.000 ανθρώπων, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε απομακρυσμένες πλαγιές του όρους Έβερεστ στο Θιβέτ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σφοδρή χιονοθύελλα έχει παγιδεύσει εκατοντάδες ανθρώπους σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεκάδες ντόπιοι κάτοικοι και ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να απομακρύνουν το χιόνι που μπλοκάρει την πρόσβαση, σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κινεζικά μέσα ανέφεραν πως ορισμένοι τουρίστες έχουν ήδη διασωθεί.

Η έντονη χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και εντάθηκε στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή σε ορειβάτες και πεζοπόρους. Η ομάδα διάσωσης «Blue Sky» του Θιβέτ έλαβε κλήση για βοήθεια, καθώς είχε αναφορές για σκηνές που είχαν καταρρεύσει λόγω του χιονιού και πως κάποιοι πεζοπόροι είχαν παρουσιάσει συμπτώματα υποθερμίας.

Την ίδια ώρα, η τουριστική εταιρεία της επαρχίας Τίνγκρι ανέστειλε την πώληση εισιτηρίων και την είσοδο στην τουριστική ζώνη του Έβερεστ από το Σάββατο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η περιοχή πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα αυτή την περίοδο, ενώ στο Νεπάλ ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες, που παρέσυραν γέφυρες και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους τις τελευταίες δύο ημέρες.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Bad Bunny: «Όλοι είναι χαρούμενοι που θα εμφανιστώ στο Super Bowl, ακόμη και το Fox News»

Διεθνή / Bad Bunny: «Όλοι είναι χαρούμενοι που θα εμφανιστώ στο Super Bowl, ακόμη και το Fox News»

Η χιουμοριστική απάντηση του δημοφιλούς τραγουδιστή στην Κρίστι Νόεμ και στην απειλή ότι οι μετανάστες πρέπει να μείνουν μακριά από το Super Bowl, στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του SNL
LIFO NEWSROOM
Γκρέτα Τούνμπεργκ: Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει τη σημαία του Ισραήλ

Διεθνή / Γκρέτα Τούνμπεργκ: Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει τη σημαία του Ισραήλ

«Της έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ως προειδοποίηση προς τους υπόλοιπους» καταγγέλλει ακτιβιστής - Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησής της σε υψίστης ασφαλείας φυλακή στην έρημο Νεγκέβ
LIFO NEWSROOM
 
 